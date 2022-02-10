7 نصائح مهمة عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة

عندما يقرر أحد الأشخاص القبول على شراء سيارة اى كانت جديدة او مستعملة ، فهناك أفكار كثيرة تدور فى ذهنه ، لان ذلك الأمر هام للغاية حتى لا يضع نفسه عرضة للسرقة او شراء سيارة لا تناسب احتياجاته .

لذلك قبل أن تقرر شراء سيارة جديدة ، لابد من الأخذ بعدة نصائح وهي كالتالي:

1- من الضروري أن تكون على دراية بالغرض من شراء هذه السيارة، فإذا كان دخلك محدودًا أو كنت شابًا أعزب ، فلن تشتري سيارة عائلية كبيرة لأنك لن تستفيد منها على أكمل وجه ، ولكن يمكنك شراء سيارة هاتشباك عادية أو رياضية ، او سيارة سيدان متوسطة الحجم أو حتى سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم أو كروس أوفر.

2- كما لابد من اختيار السيارة التي تتواجد قطع غيراها بوفرة وبسعر مقبول ، ان جميع قطع الغيار الميكانيكية أو الكهربائية لها عمر افتراضي لا يمكن أن تتخطاه ، لذلك لابد ان تكون القطع متوفرة حتى لا تصبح مرتفعة الثمن، ما يعني أنك سوف تضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة لإعادة تصليح سيارتك .

اما عند عند شراء سيارة مستعملة لابد من الأخذ بعدة نصائح وهي كالتالي:

1- عليك أن تحرص على محاولة ألا يكون عمر السيارة قد تخطى العشر سنوات على الأكثر، هذا أو إذا ما كانت قطعت مسافة تزيد عن 100 ألف كيلومتر، فعادة ما تكون تلك السيارات مستهلكة بشكل كبير وقد فقدت الكثير من قيمتها بالفعل وستحتاج إلى عمليات صيانة متكررة.

2- يحق لك أن تطلب تقرير بالحوادث التي تورطت فيها السيارة قبل إمتلاكك لها، كما ويجب عليك الإطلاع على وثائق صيانة وتصليح السيارة وما إن تم تغيير أجزاء هامة بها وما إذا كانت القطع المستخدمة أصلية أم لا.

3- لا تنس أن تتأكد أن أنظمة السيارة وأنظمة مساعدة السائق المتاحة بها وكل ما يتعلق بالمقصورة من تكييف وأزرار يعملون بشكل جيد دون أي أعطال تستدعي التصليح، فذلك قد يخفض من قيمتها.

4- من الضروري للغاية أن تقوم بعرض السيارة على أحد المختصين الذين تثق بهم للكشف عن حالتها وحالة المحرك وأجزاء السيارة المختلفة والكشف عن وجود أي أعطال بها .