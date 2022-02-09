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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة.. ظهور مرسيدس آي كلاس 2024 الجيل الجديد أثناء اختبارها

مرسيدس اي كلاس موديل
مرسيدس اي كلاس موديل 2024 الجيل السادس

أعلنت منذ فترة شركة السيارات الألمانية الشهيرة مرسيدس صانعة المركبات الفاخرة ، عن عملها فى تجهيز الجيل الجديد كليا و السادس من السيارة طراز آي كلاس .

 

ومع حالة من الكتمان فرضتها شركة مرسيدس على تفاصيل او الشكل الخارجى للسيارة طراز إي كلاس فى جيلها السادس والمتوقع طرحه العام القادم كموديل 2024 ، وعدم ظهور اى معلومات عنها ، فقد خلقت حالة من التشويق لدى محبيها ، ولكن مؤخرا ظهرت السيارة اثناء اختبارها للمرة الأولى .

مرسيدس اي كلاس موديل 2024 الجيل السادس

ولكن فى فيديو تجسسى يعتبر هو الاول من نوعه ظهرت السيارة مرسيدس أثناء اختبارها في الطرق العامة، ويبدو أن مرسيدس أرادت سلب عقول محبيها بشكل سيارتها الجديد، فقد تمتعت السيارة المحدثة بشكل غير معتاد على هذا الطراز وجديد بالفعل كليا .

 

وظهرت السيارة مرسيدس اي كلاس موديل 2024 الجيل السادس الجديد كليا ، بعيون ناعسة، فمصابيحها الأمامية صغيرة نسبيًا مقارنة بالجيل الحالي.

 

وبالنظر للشكل الخارجي للسيارة، فيبدو أنها ستكون أكبر حجماً وأعرض من الجيل الحالي ، حيث تتميز أبواب السيارة بمقابض الكترونية، ومنحت مرسيدس سيارتها رفاهية مطلقة، بوجود شاشة لمس عامودية للنظام الترفيهي الأحدث من العلامة MBUX، وتقنيات أمان جديد.

 

كما يتوقع خبراء السيارات ان مرسيدس اي كلاس موديل 2024 الجيل السادس الجديد كليا ، ستشمل محرك 2.0 لتر 4 سلندر بقوة 258 حصان ومحرك 3.0 لتر 6 سلندر تيربو بقوة 435 حصان ومحرك هايبرد بالقابس بقوة 313 حصان ضمن خيارات أخرى متوقعة.

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