زيادة سعرية جديدة على بيجو 5008 موديل 2022 بالسوق المصرية

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الفرنسية بيجو ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة طراز بيجو 5008 الجديدة موديل 2022 ، داخل السوق المصرية للسيارات .

بيجو 5008 موديل 2022

وأوضح وكيل بيجو فى مصر ، ان السيارة بيجو 5008 الجديدة موديل 2022، ارتفع سعرها داخل السوق المحلى من 4000 جنيه الى 5000 جنيه ، بالسوق المحلية للسيارات .

بيجو 5008 موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة بيجو 5008 موديل 2022 ، تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1600 سى سى، يولد قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

بيجو 5008 موديل 2022

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة 8.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بيجو 5008 موديل 2022

وتضم السيارة بيجو 5008 موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية اهمها وسائد وستائر هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، وأنظمة دعم الفرامل فى حالات الطوارئ EBA، ونظام تنبيه السائق، ومثبت ومحدد سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

وتاتى السيارة بيجو 5008 موديل 2022 ، بحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، وحساسات مطر، وقضبان سقف، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع وجود مخارج خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مزودة بإمكانية بدالات نقل السرعات، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع إشارات LED، وخاصية التحكم فى وضعية المقاعد الأمامية، وشاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، ومسند يد أمامي، وجنوط رياضية 17 بوصة .

بيجو 5008 موديل 2022

و فتحة سقف بانوراما، وخاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا، وجنوط رياضية 18 بوصة، للفئة الثانية ، و نظام تنبية للنقط العمياء، وخاصية التنبية من الخروج من الحارة المرورية، والتحكم فى مستوى إضاءة المصابيح الأمامية، ومخرج عادم ثنائي الفتحات، وخاصية التحكم فى وضعية مقعد السائق كهربائيًا، وخاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية، وفرش جلد للمقاعد، للفئة الثالثة .

اما الفئة الرابعة ، فتضم نظام المساعدة عند ركن المركبة، وكاميرا أمامية، وشاشة وسائط 10 بوصة تعمل بخاصية اللمس، وجنوط رياضية 19 بوصة .

بيجو 5008 موديل 2022

اما عن اسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2022 :

- الفئة أكتيف باك 579.990 ألف جنيه بدلاً من 575.990 ألف جنيه .

- الفئة أللور باك 629.990 ألف جنيه بدلاً من 625.990 ألف جنيه .

- الفئة GT بسعر 704.990 ألف جنيه بدلاً من 699.990 ألف جنيه .

- الفئة GT مقصورة حمراء 714.990 ألف جنيه بدلاً من 709.990 ألف جنيه .