الإعلان عن تفاصيل رالي جميل للسيارات.. أول حدث ملاحي للسيدات في السعودية

أعلنت شركة عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية عن تدشين "رالي جميل" أول رالي ملاحي مخصص للسيدات في المملكة ، والذى سيقام من16 الى 19 مارس المقبل .

رالي جميل

وأوضح منظمو رالى جميل ، ان الرالى ياتي استناداً إلى الإرث العريق الذي تتمتع به، وتماشيا مع التوجهات السامية بدعم تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات داخل المملكة العربية السعودية.

رالي جميل

وأشار المنظمون الى ان رالى جميل يعتبر حدثاً غير مصمَّم كاختبار للسرعة، بل يتمحور أكثر حول اعتماد المهارات الملاحية لعبور المسار الذي سيغطّي يومياً مسافة تتراوح بين 300 و500 كيلومتر. وسيجري الإعلان عن مسار كل يوم فقط في الليلة التي تسبق المنافَسة عليه، بحيث تتعرّف كل المشارِكات في الوقت ذاته على الدرب الذي ستسلكنه.

كما يشكّل رالي جميل فرصة مثالية للنساء الشغوفات بالمغامَرة والراغبات بخوض غمار أول سباق لهن على الدروب الوعرة.

ويعتبر رالي جميل عبارة عن مبادرة من ’عبداللطيف جميل للسيارات‘ و’باخشب لرياضة السيارات‘ لدعم توجّه المملكة بتطوير الرياضات المختلفة وقدرات الشباب وخصوصاً في مجال رياضة السيارات. ويتم الإشراف على هذه المناسَبة العالمية الأحدث بمجال رياضة السيارات في المملكة من قِبَل ’الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية‘ وبدعم من ’الاتحاد الدولي للسيارات‘ عبر لجنة ’نساء في رياضة السيارات‘.

رالي جميل

و قال عبدالله باخشب، رئيس اللجنة المنظِّمة للرالي: "يسرّنا فعلاً أن نرى مستوى الاستجابة العالية التي يلقاها الرالي من النساء في مختلف أنحاء المنطقة وخارجها، مع ملء أكثر من نصف الأماكن المتاحة للآن. ونحن نعلم أن هناك المزيد من السائقات الراغبات بالمشارَكة لكن لم تتسنّ لهن الفرصة للتسجيل حتى اللحظة. لذلك نوجّه لهن الدعوة لتقديم طلباتهن في أسرع وقت ممكن إذ إن عدداً محدوداً فقط من الأماكن لا يزال متوفراً .

واضاف باخشب :" هذا الرالي الذي حظي للآن بكثير من الاهتمام مفتوح للمشارَكة أمام السائقات من السعودية وباقي دول العالم ممن تزيد أعمارهن عن 18 سنة وتحملن رخص قيادة مقبولة في المملكة ، وسوف يضم كل فريق سيدتين، وليس هناك حاجة لأي نوع من التجهيزات الخاصّة، بل يتوجّب أن تكون المركبات غير معدَّلة بتاتاً، والشرط المسبَق الوحيد هو أن تكون المركبة رباعية الدفع (4x4) أو بخاصّية الدفع بجميع العجلات (AWD) ".

رالي جميل

و قال منير خوجة، المدير العام التنفيذي للاتصالات التسويقية لدى ’عبداللطيف جميل للسيارات‘: "تفتخر شركة ’عبداللطيف جميل للسيارات‘ بدعم هذه المبادَرة الرائعة والمصمَّمة لتمكين السيدات أكثر في المملكة العربية السعودية. ونحن ملتزمون بجعل هذا الحدث جزءًا أساسياً وثابتاً ضمن الرزنامة الدولية لرياضة السيارات، بحيث نوفر للنساء من كافة الجنسيات والخلفيات والخبرات الفرصة للمشارَكة في فعالية فريدة مشوِّقة جداً."

ويعتبر رالي جميل عبارة عن مبادرة من ’عبداللطيف جميل للسيارات‘ و’باخشب لرياضة السيارات‘ لدعم توجّه المملكة بتطوير الرياضات المختلفة وقدرات الشباب وخصوصاً في مجال رياضة السيارات. ويتم الإشراف على هذه المناسَبة العالمية الأحدث بمجال رياضة السيارات في المملكة من قِبَل ’الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية‘ وبدعم من ’الاتحاد الدولي للسيارات‘ عبر لجنة نساء في رياضة السيارات.