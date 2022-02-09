بيجو ترفع أسعار السيارة السيدان 508 في مصر

أعلن وكيل شركة بيجو الفرنسية فى مصر ، عن زيادة جديدة لاسعار السيارة طراز 508 موديل 2022 ، ضمن الزيادات الاخيرة التى قامت بها الشركة على العديد من طرازاتها داخل السوق المحلى المصرى .

بيجو 508 موديل 2022

وأوضح وكيل بيجو فى السوق المصرى ان الزيادة الجديدة التى ، وقعت على السيارة طراز 508 التى تنتمى الى فئة السيارات السيدان تقع ما بين 3000 جنيه الى 5000 جنيه ، على جميع فئة الطراز السعرية .

بيجو 508 موديل 2022

وكان قد كشف من قبل وكيل بيجو ان السيارة 508 تحمل محرك تيربو سعة 1600 سي سي بقوة 215 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من ٨ سرعات، وتوفر هذه التغييرات تحسينات في الأداء بما يجعله أداء رياضي .

بيجو 508 موديل 2022

وتأتي السيارة طراز بيجو 508 موديل 2022 ، بابعاد خارجية ، تقدر للطول بـ 4.750 مم ، وعرض 1.859 مم وارتفاع 1.403 مم وقاعدة عجلات بطول 2.793 مم ، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 487 لترًا.

بيجو 508 موديل 2022

وتضم السيارة طراز 508 موديل 2022 ، العديد من مواصفات الأمان والحماية ، اهمها 6 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي، وخاصية رصد النقاط العمياء.

بيجو 508 موديل 2022

أما عن الأسعار الجديدة للسيارة بيجو 508 :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 490,000 جنيه .

- أوتوماتيك / ACTIVE PACK 2022بسعر 499,990 جنيه .

- أوتوماتيك / ALLURE 2022 بسعر 530,000 جنيه .

- أوتوماتيك / ALLURE PACK 2022بسعر 558,990 جنيه .

- أوتوماتيك / GT LINE 2022 بسعر 614,990 جنيه .

- أوتوماتيك / GT LINE RED INTERIOR 2022 بسعر 620,990 جنيه .

- أوتوماتيك / GT MAX 2022 بسعر 699,990 جنيه .

- أوتوماتيك / GT MAX RED INTERIOR 2022 بسعر 704,990 جنيه .