بيجو ترفع أسعار السيارة السيدان 508 في مصر

أعلن وكيل شركة بيجو الفرنسية فى مصر ، عن زيادة جديدة لاسعار السيارة طراز 508 موديل 2022 ، ضمن الزيادات الاخيرة التى قامت بها الشركة على العديد من طرازاتها داخل السوق المحلى المصرى .
وأوضح وكيل بيجو فى السوق المصرى ان الزيادة الجديدة التى ، وقعت على السيارة طراز 508 التى تنتمى الى فئة السيارات السيدان تقع ما بين 3000 جنيه الى 5000 جنيه ، على جميع فئة الطراز السعرية .
وكان قد كشف من قبل وكيل بيجو ان السيارة 508 تحمل محرك تيربو سعة 1600 سي سي بقوة 215 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من ٨ سرعات، وتوفر هذه التغييرات تحسينات في الأداء بما يجعله أداء رياضي .
وتأتي السيارة طراز بيجو 508 موديل 2022 ، بابعاد خارجية ، تقدر للطول بـ 4.750 مم ، وعرض 1.859 مم وارتفاع 1.403 مم وقاعدة عجلات بطول 2.793 مم ، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 487 لترًا.
وتضم السيارة طراز 508 موديل 2022 ، العديد من مواصفات الأمان والحماية ، اهمها 6 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي، وخاصية رصد النقاط العمياء.
أما عن الأسعار الجديدة للسيارة بيجو 508 :
- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 490,000 جنيه .
- أوتوماتيك / ACTIVE PACK 2022بسعر 499,990 جنيه .
- أوتوماتيك / ALLURE 2022 بسعر 530,000 جنيه .
- أوتوماتيك / ALLURE PACK 2022بسعر 558,990 جنيه .
- أوتوماتيك / GT LINE 2022 بسعر 614,990 جنيه .
- أوتوماتيك / GT LINE RED INTERIOR 2022 بسعر 620,990 جنيه .
- أوتوماتيك / GT MAX 2022 بسعر 699,990 جنيه .
- أوتوماتيك / GT MAX RED INTERIOR 2022 بسعر 704,990 جنيه .