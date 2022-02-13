إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في أحداث الذكرى الثالثة للثورة .. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين - سبق الحكم عليهم - عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون، وسبق أن قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بالقضية.