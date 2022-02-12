‎ميدو: الهلال لم يحترم الأهلي

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن الهلال السعودي لم يحترم الأهلي في مباراة اليوم بكأس العالم للأندية بالشكل الأمثل، لذلك خسر برباعية نظيفة.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الهلال لم يحترم الأهلي مثلما احترم الأهلي الفريق السعودي، الأهلي احترم الهلال بشكل جيد للغاية وهذا كان سبب من أسباب الفوز"

أضاف: "العامل النفسي دوما ما يُعرف في بداية اللقاء، والأهلي حضر للقاء بشكل مميز، وهذا ظهر جليا خلال بداية اللقاء"

وختم حديثه قائلا: "التاريخ يدون تلك المباريات التاريخية، واستمرار الأهلي في النجاح لم يأت بالصدفة، بل جاء بناء على نظام"‎