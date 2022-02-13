سكان السيدة زينب يطالبون بإعادة رصف الشوارع بعد صيانة خطوط الكهرباء

أرسل القارئ تامر غلاب شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تكسير أرصفة الشارع.

وقال غلاب في شكواه تم رصف وأسفلت شارع درب الجماميز وشارع عبد الباقي بحي السيدة زينب منذ ٥ أشهر ثم جاءت شركة الكهرباء بعد ذلك وقامت بحفر وكسر الأرصفة وبعد الانتهاء من أعمالها أبلغنا العمال أن الشركة غير مسؤولة عن إعادة رصف وأسفلت الشوارع مرة أخرى.

وطالب القارئ المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.