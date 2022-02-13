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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 63% تراجعًا في عجز الميزان التجاري خلال نوفمبر 2021

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

انخفضت قيمة العجـز في الميزان التجاري بنسبة 63.1% إلى 1.19 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2021، مقابل 3.22 مليـار دولار لنفس الشهر من عام 2020، بحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم "الأحد".

 

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وبحسب بيانات الجهاز ارتفعت قيمة الصادرات بنسبـة 80.6٪ لتبلغ 4.48 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي مقابل 2.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـمها: (أسمدة بنسبة 83.3 ٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 51.9٪، وفواكه طازجة بنسبة 50.2٪، وملابس جاهـزة بنسبــة 31.5٪).

وبحسب الجهاز انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 14.2٪، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 11.4%، وبلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 13.6٪، ومنتجات ألبان بنسبة 8.9٪).

وأوضح البيان أن قيمة الواردات تراجعت بنسبة 0.5٪ لتبلغ 5.66 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 5.69 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2020، حيث انخفضت وارادت مصر من (القمح بنسبة 6.1٪، وسيارات ركوب بنسبة 15.6%، ولحــوم بنسبة 21.4%، والذرة بنسبة 32.5٪).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (منتجات بترول بنسبة 78.6%، ونحاس ومصنوعاته بنسبـة 60.3٪، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 37.9٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 35٪).

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