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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عاوز تشترى فضة عشان الفلانتين.. تعرف علي آخر الأسعار.. فيديو

أسعار الفضة
أسعار الفضة

رصدت عدسة “صدى البلد” بالبث المباشر، اليوم الأحد الموافق 13 من فبراير الجاري، آخر أسعار الفضة اليوم بالأسواق ومحلات الصاغة.

وقال محمد جودة، صاحب أحد محلات الفضة، أنه يوجد أشكال من مصنوعات الفضة بشكل كبير، وذلك بسبب مناسبة عيد الحب، الذي يقبل فيها الناس علي شراء الفضة كهدايا لعيد الحب.

واكمل جودة انه بمناسبة عيد الحب يوجد خصومات عديدة بداية من 20%، وذلك علي اكسسوارات الفضة للسيدات.

وأشار أن سعر جرام الفضة عيار 800 بـ 18 جنيهًا، وعيار 925 المصري بـ 20 جنيهًا، أما سعر التركي والإيطالي بـ 25 جنيهًا.

أسعار الذهب 

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال ختام  تعاملات اليوم الأحد 13 فبراير 2022، على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة على ارتفاعات أمس التى سجلت زيادة تتراوح بين 13 و15 جنيها فى العيار الواحد .
وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 929 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 852 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 813 جنيها.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاحد نحو 697 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاحد نحو 542 جنيها، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاحد نحو 465 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد نحو 6504 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاحد نحو929.143 ألف جنيه، وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1860 دولارا للأوقية.

أسعار الفضة الفضة محلات الصاغة لفضة محلات الفضة عيد الحب

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