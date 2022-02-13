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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم |فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الأحد 13- 2- 2022 والذى شهد الجنيه الذهب زيادة 100 جنيه عن أمس السبت  .

 

أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 697 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 813 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 929 جنيهاً للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6504 جنيهات.

في سياق متصل بالمعدن الأصفر، قال محمد  زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

 

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