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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

محرك شيفرولية كورفيت Z06 موديل 2023 يأتي بتقنيات رائدة| صور

سيارة شيفروليه كورفيت Z06  موديل 2023
سيارة شيفروليه كورفيت Z06  موديل 2023

تأتي سيارة شيفروليه كورفيت Z06  موديل 2023 بأقوى محرك V8 يستنشق الهواء بشكل طبيعي دون اي شواحن تيربو تم استخدامه على الإطلاق في إنتاج السيارات، ومن المؤكد أن تصميم العمود المرفقي ذو المستوى المسطح مع ذروة القدرة الحصانية المرتفعة للغاية يلفت الانتباه، لكن مشعب السحب الذكي يمنح LT6 V8قوة قابلة للاستخدام في جميع أنحاء نطاق سرعة الدوران.

سيارة شيفروليه كورفيت Z06  موديل 2023

جاء محرك DOHCبسعة 5.5 لتر في Z06الجديد يولد 670 حصانًا (500 كيلوواط) عند 8400 دورة في الدقيقة فقط 200 دورة من حد 8600 دورة في الدقيقة، وتعتبر ذروة طاقة مثيرة للإعجاب لماكينة بدون الحث القسري تلبي معايير الانبعاثات العالمية، ولكن في تطبيقات العالم الحقيقي، لا تُترجم هذه الأرقام السامية دائمًا، حيث سلط مقال من SAE International الضوء على مشعب السحب المنفصل في LT6 ومنافذها الداخلية كسبب يجعل المحرك يضخ عزم دوران قويًا يبلغ 460 رطلاً (624 نيوتن مترًا) عند 6300 دورة في الدقيقة.

سيارة شيفروليه كورفيت Z06  موديل 2023

يستفيد المدخول من رنين هيلمهولتز الذي يزيد الضغط بشكل فعال في المشعب من خلال استخدام ثلاثة صمامات يمكنها الفتح والإغلاق عند نقاط دورة في الدقيقة مختلفة، مما يعمل على تحسين تدفق الهواء في نطاقات مختلفة لتوليد المزيد من الطاقة، يظل اثنان من الصمامات مغلقين حتى 2000 دورة في الدقيقة، مع الفتح الثالث عند 5800 دورة في الدقيقة، والنتيجة هي محرك يصل تقنيًا إلى ذروة عزم الدوران عند 6300 دورة في الدقيقة، لكنه لا يزال يوفر غالبية هذا الالتواء عند دورات أقل، تتميز LT6 V8بقمم عزم دوران متعددة.

سيارة شيفروليه كورفيت Z06  موديل 2023

تحسين تدفق هواء المحرك للحصول على طاقة منخفضة في المحركات عالية الدورات في الدقيقة ليس مفهومًا جديدًا، لكن مهندسي شيفروليه قد ارتقوا به إلى أقصى الحدود مع LT6 V8.

سيارة شيفروليه كورفيت Z06  موديل 2023
سيارة شيفروليه كورفيت Z06 محرك V8

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