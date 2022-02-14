سعر ومواصفات بي إم دبليو X1 موديل 2022 في الإمارات| صور

تنتمي السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم بواسطة الصانع البافاري داخل السوق الاماراتي من خلال فئة واحدة من التجهيزات، حيث تضم حزمة من التقنيات عالية الاداء، مثل انظمة المكابح ووسائل الحماية، مع باقة من عناصر الرفاهية والتحكم.

سعر ومواصفات بي ام دبليو X1 موديل 2022 في الامارات

أبعاد وتصميم السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022

تضم السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 عجلات رياضية مع مصابيح حادة المظهر، واخري نهارية على جانبي الصادم الامامي، وشبكة ثنائية أمامية، مع قاعدة عجلات بطول 2.670 متر، وبنسبة طول كلي قدرها 4.439 متر، و 2.060 متر للعرض، و 1.612 متر للارتفاع، بالاضافة لمساحة تخزين خلفية تسع إلى 505 لتر.

محرك السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022

زودت السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 بمحرك 2000 سي سي، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 192 حصانا، و 280 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر تقنية الدفع الأمامي.

سعر ومواصفات بي ام دبليو X1 موديل 2022 في الامارات

تسارع السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022

تصل السرعة القصوى للسيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 إلى 225 كيلومتر في الساعة، ومن خلال الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/الساعة، في مدة زمنية تستغرق 7.7 ثانية.

سعر ومواصفات بي ام دبليو X1 موديل 2022 في الامارات

تجهيزات السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022

تضم السيارة فرامل ABS مانعة للانغلاق، ومكابح EBD، وخاصية دعم المكابح BA، ونظام الثبات الديناميكي، مع برنامج المساعدة على تسلق التلال، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، و عرض مراقبة ضغط الإطارات، بالاضافة لمحدد سرعة، وكاميرا خلفية، واجهزة استشعار أمامية وخلفية، مع تقنةي دخول السيارة بدون مفتاح.

سعر ومواصفات بي ام دبليو X1 موديل 2022 في الامارات

أسعار السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 في الامارات

وتقدم السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 في الامارات عبر فئة واحدة من التجهيزات مع قيمة سعرية قدرها 182.700 درهم.