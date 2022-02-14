عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات بي إم دبليو X1 موديل 2022 في الإمارات| صور

سعر ومواصفات بي ام
سعر ومواصفات بي ام دبليو X1 موديل 2022 في الامارات

تنتمي السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم بواسطة الصانع البافاري داخل السوق الاماراتي من خلال فئة واحدة من التجهيزات، حيث تضم حزمة من التقنيات عالية الاداء، مثل انظمة المكابح ووسائل الحماية، مع باقة من عناصر الرفاهية والتحكم.

txt

لأول مرة.. ظهور بي إم دبليو X6 المحسّنة بالاختبارات الشتوية

txt

العدسات التجسسية ترصد سيارتي بي إم دبليو الفئة الثالثة .. صور

سعر ومواصفات بي ام دبليو X1 موديل 2022 في الامارات

أبعاد وتصميم السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022

 

تضم السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 عجلات رياضية مع مصابيح حادة المظهر، واخري نهارية على جانبي الصادم الامامي، وشبكة ثنائية أمامية، مع قاعدة عجلات بطول 2.670 متر، وبنسبة طول كلي قدرها 4.439 متر، و 2.060 متر للعرض، و 1.612 متر للارتفاع، بالاضافة لمساحة تخزين خلفية تسع إلى 505 لتر.

 

محرك السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 

 

زودت السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 بمحرك 2000 سي سي، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 192 حصانا، و 280 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر تقنية الدفع الأمامي.

سعر ومواصفات بي ام دبليو X1 موديل 2022 في الامارات

تسارع السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 

 

تصل السرعة القصوى للسيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 إلى 225 كيلومتر في الساعة، ومن خلال الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/الساعة، في مدة زمنية تستغرق 7.7 ثانية.

سعر ومواصفات بي ام دبليو X1 موديل 2022 في الامارات

تجهيزات السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 

 

تضم السيارة فرامل ABS مانعة للانغلاق، ومكابح EBD، وخاصية دعم المكابح BA، ونظام الثبات الديناميكي، مع برنامج المساعدة على تسلق التلال، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، و عرض مراقبة ضغط الإطارات، بالاضافة لمحدد سرعة، وكاميرا خلفية، واجهزة استشعار أمامية وخلفية، مع تقنةي دخول السيارة بدون مفتاح.

سعر ومواصفات بي ام دبليو X1 موديل 2022 في الامارات

أسعار السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 في الامارات

 

وتقدم السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 في الامارات عبر فئة واحدة من التجهيزات مع قيمة سعرية قدرها 182.700 درهم.

بي إم دبليو موديل 2022 بي ام دبليو X1 موديل 2022 السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

بعد إصابته بمرض نادر.. 8 مضاعفات خطيرة تهدد حياة حمو بيكا.. تفاصيل

مترو الأنفاق: تحرير 1000 محضر لركاب يخالفون إجراءات كورونا يوميا

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

ترشيحاتنا

هل يتزوج الرجل بمن يحب في الجنة؟.. 5 حقائق عن زواجك بالآخرة

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 14 فبراير

مقتل وإصابة 4 مدنيين إثر قصف حوثي على حيران

"مازالت حرجة ونسألكم الدعاء" .. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

جونسون : أتمنى انضمام نجم الزمالك لـ الأهلي.. ورحيلي عن الجهاز مثل "الطلاق"

مدرب بترو أتلتيكو: كنا ندرك صعوبة مباراة الزمالك.. دخول شيكابالا وأوباما أعاد المنافس للمباراة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

فيديو

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

بين التجاهل والردّ.. شائعات الطلاق تطارد منى زكى وشيرين

مذبحة أسرية في قنا.. شاب يتخلص من والده وزوجته ويصيب والدته.. فيديوجراف

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ