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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

العدسات التجسسية ترصد سيارتي بي إم دبليو الفئة الثالثة .. صور

العدسات التجسسية
العدسات التجسسية ترصد سيارتي بي إم دبليو الفئة الثالثة

تواصل شركة بي إم دبليو الألمانية من تألقها داخل الاسواق العالمية، لما تقدمة من اصدارات قوية ومتنوعة، بين فئة السيدان والهاشتباك، والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب التجهيزات الفنية الخاصة بكل طراز، والتقنيات الداخلية ايضا.

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العدسات التجسسية ترصد سيارتي بي إم دبليو الفئة الثالثة

 

ويبدو أن العدسات التجسسية استطاعت أن ترصد احدث اصدارت الفئة الثالثة من فئة السيدان، بالاضافة إلى سيارة تورينج الشهيرة، ولكن مازالت النسختين تحمل الكثير من التمويهات، وخاصة عند الناحية الأمامية للسيارة، إلى جانب الجزء الخلفي.

وعلى الرغم من التمويهات المتواجدة بالنسخة السيدان، ولكن يبدو ان مقدمة السيارة سوف تحمل مصابيح أمامية اقل حجمًا، مع شبكة بحجم متوسط بالاضافة إلى الشبكات الأمامية التي تتوسط الصادم الأمامي المعاد تصميمه، مع مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية.

كما ظهرت السيارة السيدان من بي إم دبليو بمفهوم رباعي الأبواب، ومنظومة عادم ثنائية، بينما ترتكز على جنوط رياضية تتكون من 10 أضلاع، مع طلاء باللون الفضي اللامع، وزعنفة القرش الخلفية التي تتمتع بها اصدارات الصانع البافاري.

وتبدو هذه النسخة سوف تضم قدرات هجينة، وهذا ما اظهرته منفذ الشحن الموجود على الحاجز الأمامي للسائق، مع بعض التحكهنات حول حصولها على حزمة M المميزة، كما جاءت السيارة تورينج بتصميم اكثر طولًا للناحية الخلفية.

بالاضافة إلى اقطاب ثنائية اعلى ناحية السقف، وسبويلر خلفي ثابت مزود باشارة STOP خلفية، وبعض التمويهات ايضًا، وبالطبع سوف تحمل النسختين العديد من التقنيات القياسية من برامج لدعم قائد المركبة على تحديات الطريق، إلى جانب منظومة الحماية، وبرامج الرفاهية والتحكم.

بي إم دبليو الفئة الثالثة بي إم دبليو الفئة الثالثة السيدان تورينج

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