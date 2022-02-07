ألبينا B8 جران كوبيه في إطلالة مميزة من بي إم دبليو |صور

يواصل الصانع البافاري بي إم دبليو تألقه؛ عبر ‘صدارات ألبينا المميزة، ومنها النسخة الجديدة التي تنتمي إلى فئة الكوبيه " B8 جران"، حيث تمتلك السيارة تصميما خارجيا أنيقا بإطلالة عصرية وشبابية ايضا، إلى جانب التقنيات الخاصة بقوة المحرك والحالة الفنية.

ألبينا B8 جران كوبيه .. في اطلالة مميزة من بي إم دبليو |صور

ألبينا B8 جران كوبيه .. في اطلالة مميزة من بي إم دبليو

تستمد السيارة ألبينا B8 جران كوبيه قوتها من سواعد محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، يعمل عبر شاحن تيربو يستطيع ان ينتج قوة قدرها 621 حصانا، و 800 نيوتن/ممتر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء ثماني السرعات.

ألبينا B8 جران كوبيه .. في اطلالة مميزة من بي إم دبليو |صور

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة ألبينا B8 جران كوبيه إلى 324 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه القدرات الفنية القوية تستطيع السيارة أن تنطلق من وضعية السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 3.4 ثانية فقط.

ألبينا B8 جران كوبيه .. في اطلالة مميزة من بي إم دبليو |صور

تأتي الناحية الخلفية للسيارة ألبينا B8 جران كوبيه بنظومة عادم رباعي الاداء تعتمد على التصميم الثنائي، مع مصابيح انسيابية وعواكس اضاءة خلفية، إلى جانب منحنيات غائرة بالمصد الخلفي، بالاضافة إلى ناحية أمامية تحمل مصابيح عدوانية المظهر كعادة الصانع البافاري، مع شبكات امامية كبيرة الحجم.

ألبينا B8 جران كوبيه .. في اطلالة مميزة من بي إم دبليو |صور

ودعمت السيارة ألبينا B8 جران كوبيه بعجلات رياضية للناحية الخلفية يبلغ قياسها 285/30، و 245/35 للناحية الأمامية من طراز بيرللي الشهير، مع امكانية اختيار العجلات المخصصة للقيادة في الشتاء بقياس 20 بوصة، كلاهما مزود بجنوط رياضية متعددة الاضلاع، بالاضافة إلى مقصورة داخلية تحمل احدث التقنيات، ومقاعد من الجلد الفاخر باللون البني الفاتح.