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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رئيس بي إم دبليو يحذر من التخلي المفاجئ عن محركات الاحتراق

بي إم دبليو
بي إم دبليو

أعلنت شركة بي إم دبليو ، منذ فترة كبيرة عن استعداتها لطرح لمجموعة من السيارات الكهربائية الجديدة بالكامل، ولكنها لم تلتزم كباقى الشركات بانتاج السيارات الكهربائية فقط .


ولكن صرح أوليفر زيبس، رئيس شركة بي إم دبليو،أثناء حديثه مع أحدي المواقع الخبرية الألمانية مؤخرًا، بأن العالم ليس جاهزًا بعد للتخلي الكامل عن محركات الاحتراق الداخلي.

 

واقترح زيبس أثناء حديثه، أن التخلص من محركات الاحتراق في وقت قريب جدًا لن يكون له تأثير إيجابي على البيئة ، و الجزء الأكبر من السوق من حيث القيمة المطلقة هو محرك الاحتراق في ألمانيا إلى حد بعيد .

 

وأضاف زيبس : " ولكن أيضًا في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم. قبل أن تغلق شيئًا كهذا في غضون ثماني أو عشر سنوات، عليك أن تعرف ما تفعله هناك. لذلك، نحذر أيضًا من القيام بذلك في وقت مبكر جدًا وعدم إعطاء فرصة للتطور مع الأسواق. سيكون من الضار التخلي ببساطة عن تقنية يكون لديك فيها مكانة في السوق العالمية دون الحاجة. لا أعتقد أن هذا من شأنه أن يساعد المناخ أو أي شخص آخر ".


عبرت بي إم دبليو في الكثير من المحافل عن إيمانها بأنه سيظل هناك مكان لمحركات الاحتراق لسنوات قادمة بحيث تعمل على جيل جديد تمامًا من المحركات، بما في ذلك محركات البنزين والديزل بستة وثماني أسطوانات. ستكون هذه المحركات أكثر كفاءة من تلك التي ستحل محلها.

 

هذا لا يعني أن بي إم دبليو لا تستثمر بشكل كبير في السيارات الكهربائية. في الواقع، تقوم بتطوير منصة مركزية كهربائية جديدة بالكامل يطلق عليها اسم Neue Klasse والتي ستدعم عددًا كبيرًا من الموديلات الجديدة ذات التصميمات الدراماتيكية والمحركات الكهربائية.

السيارات الكهربائية البيئة الكهرباء محركات البنزين انتاج السيارات محركات الاحتراق الداخلي

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