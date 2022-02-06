كشفت الصور التجسسية بعض ملامح للنسخة البافارية بي إم دبليو X5 M موديل 2023، والتي تعد واحدة من ابرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، ولكن يبدو أن الصانع الألماني لم يفصح عن أي معلومات بخصوص تلك النسخة حتى الأن.

صور تجسسية ترصد بي إم دبليو X5 M موديل 2023 الجديدة

الصور التجسسية ترصد النسخة بي إم دبليو X5 M موديل 2023

وعلى الرغم من ذلك كشفت الصور التجسسية عن بعض التكهنات حول حصول السيارة على تغييرات خاصة بالمصابيح الامامية، بالاضافة إلى وجود شبكة أمامية معدلة بعض الشيء، بينما تظهر جنوط السيارة بدون أي تمويهات، حيث تنفرد يمفهوم خماسي الاضلاع بطريقة ثنائية.

صور تجسسية ترصد بي إم دبليو X5 M موديل 2023 الجديدة

كما تلونت جنوط السيارة بطلاء اسود لامع، وجاءت الناحية الخلفية للسيارة بي إم دبليو X5 M موديل 2023 بمصابيح حادة المظهر، مع سوبيلر خلفي انيق اعلى ناحية الزجاج الخلفي لم يتغير كثيرًا عن النسخة القياسية، وعواكس اضاءة خلفية على جانبي المصد، بالاضافة إلى منظومة عادم رباعية بطريقة مزدوجة الاداء.

صور تجسسية ترصد بي إم دبليو X5 M موديل 2023 الجديدة

وتشير بعض التوقعات حول اعتماد هذه النسخة على نفس القدرات الفنية، والتي تتمثل في محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 617 حصانا، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء، إلى جانب الكثير من تقنيات دعم قائد السيارة مثل منظومة المكابح، وبرامج التحكم الداخلية، بالاضافة إلى مقصورة القيادة التي من المتوقع حصولها على تقنيات الرفاهية واللمسات العصرية المعهودة للصانع البافاري المخضرم.