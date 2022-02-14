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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا

الاهلي والهلال السوداني
الاهلي والهلال السوداني

 يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

موعد المباراة

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني عصر يوم 18 فبراير الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم.

القناة الناقلة للمباراة


وتذاع مباراة الاهلى والهلال السودانى على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يفوز على الهلال السعودي

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس السبت على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022 ليتوج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ القلعة الحمراء.


و حدد الجهاز الفني  للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني،  برنامجا بدنيا واستشفائيا للاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة لتجهيزهم  قبل السفر إلى السودان. 


وحدد موسيماني جانبا من التدريبات الاستشفائية للاعبين غدا، بالإضافة إلى برنامج بدني لتجهيز اللاعبين وتفاديا للإجهاد والإصابات، بعد رحلة كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية التي شارك فيها لاعبو الأهلي. 


وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي. 


من ناحيته قال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق إن لاعبي الأهلي بحالة طبية جيدة بعد مباراة أمس في كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي، مشيرا إلى أن علي معلول اشتكى من كدمة قوية في الكاحل أثناء مباراة الهلال السعودي أمس وسوف يخضع لاختبار طبي غدا للاطمئنان عليه، ولكنه توقع أن يشارك اللاعب في التدريبات.

 
وأوضح أبو عبلة أن ياسر إبراهيم وأحمد عبدالقادر لم يشك أي منهما عقب المباراة من الإصابات التي ألمت بهما قبل المباراة، حيث أن ياسر كان يعاني من كدمة خطيرة في العين، بينما اشتكى عبدالقادر من آلام في الكتف. 


ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية. 

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