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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتعاش الحياة البرية بـ محمية أبوجالوم بـ نويبع ودهب .. صور

الكساء الاخضر بمحمية
الكساء الاخضر بمحمية ابو جالوم

اكتست محميات جنوب سيناء بالاعشاب والنباتات الخضراء المختلفة بعد تساقط الأمطار والسيول الشهر الماضي نتج عنها انتعاشة للحياة البرية في المحميات وخاصة محمية ابو جالوم في مدينتي نويبع ودهب التي اكتست باللون الأخضر .

قال الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة شئون البيئة إن الأمطار والسيول التي تسقط علي سيناء من أهم عوامل تنوع الحياة البرية في المحميات حيث إنها تقع في أماكن مناطق جافة والامطار والسيول تسقط بشكل نادر مشيرا إلي البذور تستمر في الأرض لعدة سنوات ثم تنبت عندما يتوفر لها المناخ المناسب وأوضح سالم أنه بنمو هذه النباتات تستمر دورة النبات في النمو وتكوين البذور واضاف سالم أن هذه النباتات تنظم وصول الرمال الشواطئ ولها فوائد عديدة في إنعاش الحياة البرية .
واضاف احمد الصادق رئيس محمية ابو جالوم أن محمية ابو جالوم اكتست بالاعشاب الموسمية التي تعتمد عليها سكان جنوب سيناء في الرعي  مشيرا إلي أنها مرعي طبيعي الحيوانات البرية الموجودة في المحميات مثل الغزلان والوعل النوبي والارانب البرية .

وكانت تعرضت محميات جنوب سيناء الشهر الماضي لتساقط الأمطار  والسيول والثلوج مما ادي لامتلأ الخزان الجوفي والبحيرات و السدود وخاصة في محميات ابو جالوم ونبق  وسانت كاترين  مما ساعد علي نمو النباتات العطرية والطبية و اعشاب المرعي .

تداولت صور الوديان  اسلا  والتلعة  والأربعين  علي مواقع التواصل الاجتماعي لشلالات المياه في تلك الوديان  وانتعاش الحياة البرية  في تلك المحميات.


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الكساء الاخضر

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محميات ابو جالوم جنوب سيناء الكساء الاخضر محمد سالم

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