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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم..تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة.. تفاصيل

سكن مصر
سكن مصر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العبور  الجديدة، سيبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022، وحتى يوم الخميس 31/3/2022، في تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر، المرحلة الثالثة، بإجمالى 288 وحدة سكنية بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.
وأضاف المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة العبور لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى جهاز المدينة للاستلام.

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وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 85، يوم الثلاثاء 15/2/2022، ووحدات العمارة 86، يوم الأحد 20/2/2022، ووحدات العمارة 90، يوم الثلاثاء 22/2/2022، ووحدات العمارة 91، يوم الأحد 27/2/2022، ووحدات العمارة 92، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 93، يوم الأحد 6/3/2022، ووحدات العمارة 94، يوم الثلاثاء 8/3/2022.

وقال رئيس جهاز مدينة العبور الجديدةإ إنه سيتم تسليم وحدات العمارة 95، يوم الأحد 13/3/2022، ووحدات العمارة 96، يوم الثلاثاء 15/3/2022، ووحدات العمارة 97، يوم الأحد 20/3/2022، ووحدات العمارة 98، يوم الثلاثاء 22/3/2022، ووحدات العمارة 99، يوم الأحد 27/3/2022، وتم تخصيص الأيام من الإثنين 28/3/2022 : الخميس 31/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
 

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