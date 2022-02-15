بعد حرمان 19 عاما.. ريناد تسترد حاسة السمع لأول مرة.. فيديو

عرض الإعلامي "عمرو خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، تقريرا لفتاة تدعى "ريناد عصام"، والتي استردت حاسة السمع لأول مرة بعد حرمان 19 عاما.

وأوضح التقرير أن ريناد طالبة في كلية الأداب جامعة كفر الشيخ، والتي ظلت محرومة من السمع لمدة 19 عاما نتيجة لخطأ طبي في الطفولة، وحينها قال الأطفال إن الأمل في عودة السمع مفقود.

وأشار التقرير إلى أن ريناد استطاعت التعرف على الأصوات من جديد بعد إجراء عملية جراحية مهمة، لكن القدرة على الكلام ليست موجودة لأن المخزون نتيجة لغياب السمع لمدة 19 عاما قليل.

وتابع التقرير أن الأم هي المرأة والثقة والأذن لريناد، وقالت والدة ريناد: "ريناد كانت صغيرة وتعبت من نزلة معوية والطبيب أعطى لها مضاد حيوي بنسبة عالية مع الوقت أثر على العصب السمعي".

وتابعت والدة ريناد: "لم نفقد الأمل في عودة السمع لريناد وكانت قصة كفاح لكن الحمد لله إرادة ربنا، ونحن الآن في مرحلة التأهيل والتخاطب"، لافته: "كانت أسعد أيام حياتي عند عودة السمع لريناد".

وقالت "ريناد"،: "كنت مبسوطة جدا أول ما سمعت وقبل العملية مكنش فيه سمع خالص".

