الأهلي يوافق على احتراف محمد عبد المنعم بشرط

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي كشف النقاب عن حقيقة وصول عروض إيطالية لضم محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول للرحيل نهاية الموسم الجاري.



وقال شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC : كانت أنباء ترددت عن رغبة ناديي ميلان وأتلانتا الإيطالي في التعاقد مع منعم مدافع المنتخب الوطني خلال الميركاتو الصيفي.



وأضاف شبانة : حتى الوقت الحالي لم يصل أي عروض رسمية للأهلي بشأن محمد عبد المنعم في الوقت الراهن .



وتابع أن محمد عبد المنعم لاعب مميز وطبيعي يكون ضمن اهتمامات عدة أندية ولكن حتي الوقت الحالي على الصعيد الرسمي لم نتلق أي عروض.



وأتم : الأهلي يغلق ملف رحيل أي لاعب في الوقت الحالي ونركز على البطولات المحلية والأفريقية، لكن النادي يتوقع وصول عروض لمحمد عبد المنعم نظرا لمستواه ولكن هناك تأجيل للملف حالياً وأن النادي لن يقف في طريقه حال وصول عرض مغري للنادي واللاعب خلال الفترة المقبلة.