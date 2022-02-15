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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أية عبدالله: أنا سنجل وقضيت عيد الحب في البيت

الفنانة أية عبدالله
الفنانة أية عبدالله

قالت الفنانة أية عبدالله، إنّها ليست مرتبطة لذلك فقد قضت احتفالات عيد الحب أمس، بالبيت، موضحةً: "عملت حاجة مختلفة وطلعت كتاب وقرأته لأن عندي مكتبة كبيرة". 

وأضافت عبدالله ، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "السناجل ليهم ميزة إنهم مرتاحين نفسيا ومعندهمش ضغوط والمرتب مش بيخلص بسبب الهدايا". 

وتابعت الفنانة: "الفنان مشاعر وأحاسيس ولما بيحصل حاجة في حياته بيغني بمشاعر أفضل، لكنه بيقدر يوصل أحساسيس الحب والحزن بغض النظر عن اللي جواه لأن ده دوره".

 

ولفتت إلى أنها بدأت الغناء في الأوبرا منذ أن كانت في الرابعة من عمرها مع المايسترو سليم سحاب، وتحيي حفلات في مصر وخارجها، وأصدرت ألبومها الجديد بعنوان "أصعب إحساس".

 

وأكدت: “أي فنان يجب أن يصقل موهبته بالتعليم، ومفيش حاجة اسمها انت لسه صغير لأننا في عصر السرعة ولازم نتعلم أكثر من مهارات عشان نفتح لنفسنا أكتر من مجال”.

الفنانة آية عبدالله صباح الخير يا مصر محمد الشاذلي بسنت الحسيني الأوبرا الغناء في الأوبرا

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