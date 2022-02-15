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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه برفع كفاءة النظافة لتصبح المدينة نموذجا لكل المحافظات

اجتماع بمحافظة الإسكندرية
اجتماع بمحافظة الإسكندرية لمتابعة منظومة التخلص من النفايات

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات منظومة إدارة التخلص الآمن من المخلفات بمحافظة الإسكندرية. 

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس رئيس الجمهورية بجعل الإسكندرية نموذج يحتذي به في منظومة النظافة.

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حضر الإجتماع؛ حسام الدين إمام نائب رئيس شركة المقاولون العرب ورئيس شركة نهضة مصر، وممثلي وزارتي التنمية المحلية والبيئة، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والأستاذ محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع؛ أكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تعمل بشكل مستمر على رفع كفاءة منظومة النظافة ومستوى رضا الشارع السكندري عن منظومة النظافة. 
وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بجعل مدينة الإسكندرية نموذج يحتذى به في منظومة النظافة علي مستوي المحافظات.

وأوضح المحافظ أننا نسعى لاستحداث منظومة جديدة للنظافة وما يتخللها من استخدام أفضل تقنيات وأساليب الجمع والتخلص الآمن من المخلفات لأحداث نسبة رضا كبيرة لدى المواطنين، بالإضافة إلى إعادة تأهيل جميع مصانع السماد الموجودة في المحافظة، وكذلك تحديث وتطوير منظومة الجمع والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والمخلفات الطبية.

الاسكندرية المقاولون العرب مجلس الوزراء منظومة النظافة محافظة الاسكندرية التنمية المحلية

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