المرور السعودى يحذر قائدي المركبات من مفاجآت أثناء سيرهم على الطرق

حذرت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، قائدي المركبات من مفاجآت قد تواجههم أثناء سيرهم على الطرق، مشددة على ضرورة الانتباه لها .

واوضحت ادارة المرور السعودى من خلال حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن التركيز أثناء القيادة يساهم في تحديد ردة الفعل الصحيحة عند حدوث مفاجآت على الطريق، خاصة أثناء القيادة لمسافات طويلة .

وكانت قد نشرت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، بعض النصائح لقائدي المركبات باتخاذ بعض الإجراءات التي يجب القيام بها قبل وأثناء الرحلات الطويلة لزيادة السلامة المرورية، من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

وأوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي ، أن هذه الإجراءات الاحترازية تتضمن التالي:

- التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة

- فحص المركبة جيداً قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها

- التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره، مع وجود حقيبة الإسعافات الأولية

- أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة وكذلك أخذ فترات استراحة أثناءها

- استخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب

بالاضافة الى انها قد اعلنت منذ فترة، عن اللائحة التنفيذية الجديدة والتي تعنى بتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، وأتى أظهرت 4 مخالفات تستلزم استبعاد المركبة من الفحص، ولا يحق لقائد المركبة المخالفة المطالبة باسترجاع المقابل المالي.