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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإسكان تكشف عن تفاصيل جديدة حول الوحدات السكنية لـ سكن ودار مصر وجنة..فيديو

الإسكان الإجتماعي
الإسكان الإجتماعي

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن أكثر من 10 آلاف مواطن  سجلوا على الموقع  الإلكتروني للحصول على الوحدات السكنية لـ سكن مصر ودار مصر وجنة حتى الآن.

 

وأضافت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن  مقدم جدية الحجز لـ سكن مصر 40 ألف جنيه ودار مصر 60 ألف جنيه وجنة 80 ألف جنيه".

 

وتابعت، أنه لا أفضلية لمن يقوم بالتسجيل أولا على الموقع الإلكتروني لحجز وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة، مؤكدة أنه  بعد الانتهاء  من الطرح الحالي من لم يحصل على وحدة سكنية  ودفع مقدم جدية الحجز سيتم حصر عددهم ومراجعة الأطروحات المستقبلية من الوحدات السكينة، وسيتم طرح وحدات سكنية لهم".

وأشارت  الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن فتح  باب الحجز اليوم لاستقبال الأوراق ومقدمات جدية الحجز  حتى 8 مارس ثم يتم التوقف لمدة أسبوع للفرز ثم يتم البدء في فتح الحجز الإلكتروني لاختيار الوحدات السكنية”.

 

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