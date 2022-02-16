التعرف على أسعار وخدمات 75 فندق بالإسكندرية عبر هذا الرابط

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الادارة المركزية للسياحة والمصايف قامت بتقديم خدمة جديدة عبر الموقع الالكتروني لها: www.catr.gov.eg، وهي توفير بيانات الفنادق التي تقع تحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على مستوى جميع أحياء الاسكندرية وذلك بعد اعتماد قائمة اسعار هذه الفنادق.

ويبلغ عدد الفنادق المسجلة على الموقع 75 فندق، حيث يتمكن أي زائر من التعرف على أسعار الفنادق و الخدمات التي يقدمها وموقع الفندق، كما يمكنه التواصل مع ادارة الفندق، وفي حالة وجود أي شكوى من الفندق يتم التواصل مع الادارة المركزية للتحقق من الشكوى والتعامل معها.

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وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على تقديم خدمات مميزة لزوار الإسكندرية، للتمتع بها أثناء فترة اقامتهم، مشيرا إلى أن المدينة تمتلك العديد من عناصر الجذب السياحي خلال جميع فصول العام، كما ان المحافظة تعمل على احكام السيطرة على الاسعار سواء في الفنادق او المنشآت العامة (كافيهات- مطاعم- محال- مقاهي) لمنع استغلال المواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء /جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الفنادق التي تشرف عليها الادارة منها فنادق لها أصول تاريخية وذات طابع معماري عريق ومميز، ومنها ما يقع على الكورنيش، ومنها ما هو في مناطق تجارية شهيرة مما يتيح مجالات اختيار أكبر لجميع زوار الإسكندرية، لافتا بأن البيانات الموضحة عبر الموقع الالكتروني للادارة شاملة اسم الفندق وعنوانه، واسعار الاقامة وصور للفنادق من الداخل، كما أن الموقع يتيح للزوار موقع الفنادق حتى يتثنى للزوار الوصول إلى الفنادق بسهوله ودون الحاجة إلى السؤال.

وأكد رشاد؛ ان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تقوم بدورها الرقابي لإحكام السيطرة علي الأسعار المعمول بها بالكافيتريات والمطاعم والفنادق مع تحرير محاضر بأقسام الشرطة ضد المنشآت المخالفة وتحويلها للنيابات المختلفة، لافتا بان الادارة على استعداد كامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى: (٠١٢٨٩٢٥٢٦٦تما٨ و ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ ) وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg ، وتطبيق الادارة علي Google play وكذلك app store.