جنيرال موتورز تفتتح فرعها الثالث في الرياض

أعلن وكيل شركة جنرال موتورز بالمملكة العربية السعودية، عن افتتاح فرعها الثالث لسيارات جنرال موتورز بالرياض على الطريق الدائري الغربي .

وأوضحت شركة التوكيلات العالمية للسيارات ، وكيل جنرال موتورز العالمية ، ان الافتتاح جاء كخطوةٍ استراتيجيةٍ جديدة ضمن خططها التوسعية ، و بهدف تقديم خدماتها لعملاء سيارات شيفرولية وجي إم سي وفق معايير جنرال موتورز ، ووكيلها في سوق السيارات السعودي على مدى أكثر من 75 عاماً.

يمتد الفرع الجديد بمدينة الرياض السعودية على مساحة تبلغ 2,360 متراً مربعاً، ويضم مرافق متكاملة لتقديم تجربة متميزة للعملاء، تشمل صالة عرض لعلامتي شفروليه وجي أم سي، ومركز صيانة متكامل، بالإضافة إلى مركز لقطع الغيار.

وبعد قص شريط الافتتاح تحدث المهندس محمد عبد الجواد الرئيس التنفيذي لشركة التوكيلات العالمية للسيارات معلقاً على الحدث: " تبذل شركة التوكيلات العالمية جهودها للارتقاء بتجربة العملاء عبر تقديم خدمات أكثر تميزاً، واليوم نفخر بافتتاح فرعنا الثالث بالرياض، في خطوة تعكس طموح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها في التوسع والتواجد على مقربة من عملائنا في العاصمة الرياض ".

من جهته قال لؤي الشرفاء الرئيس التنفيذي لعمليات جنرال موتورز بأفريقيا والشرق الأوسط: "تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر أسواقنا في المنطقة. و قد ساهم ارتفاع الطلب على طرازات شيفرولية وجي إم سي في تعزيز وجود جنرال موتورز في السعودية بشكل عام و مدينة الرياض بشكل خاص. يتيح الفرع الجديد للتوكيلات العالمية بالرياض خدمة العملاء بشكل أفضل، بالدرجة التي تواكب ارتفاع الطلب على كافة طرازاتنا وتحقق طموحات العملاء".