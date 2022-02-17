سوريا.. إسرائيل تشن ضربات جوية على جنوب دمشق

أفادت وكالة أنباء سوريا "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن إسرائيل شنت عدة ضربات جوية استهدفت بعض المناطق في محيط بلدة زاكية جنوبي العاصمة دمشق.

وقالت "سانا" إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية، وأنه انطلق من الجولان المحتل.

وتعد هذه الغارة الإسرائيلية هي الثالثة على المنطقة المحيطة بدمشق خلال أكثر من أسبوع بقليل.

وشنت إسرائيل هجمات متكررة ضد أهداف وصفت بأنها إيرانية داخل الأراضي السورية. ولكنها دأبت على الامتناع عن التعليق على الغارات التي يُقال إنها تشنها في سوريا.

وطال قصف إسرائيلي في 31 يناير "مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر" تابعة لحزب الله شمال شرق دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلنت إسرائيل في السادس من الشهر ذاته إطلاقها قذائف مدفعية على الجانب السوري من الحدود بعد رصدها "عدداً من المشتبه بهم داخل نقاط عسكرية".

كما قتل مسلحان مواليان للنظام السوري لدمشق جراء قصف إسرائيلي استهدف في 28 ديسمبر مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد.