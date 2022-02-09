إطلاق صاروخ من سوريا باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن الصاروخ انفجر في الهواء، ولعدم الحاجة لم يتم اعتراضه.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي أنه تم "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة أم الفحم وفي منطقة شومرون" في إشارة إلى شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في منطقة المثلث، بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار في أم الفحم، فيما رُصدت حركة نشطة للطيران في سماء مدينة حيفا.

وأكدت مصادر من إسرائيل سماع دوي انفجار في محيط مدينة حيفا وفي سماء مدينة جنين، شمالي الضفة المحتلة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت كذلك في منطقة الجليل.

يأتي ذلك بعد إعلان وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق، وذلك بعد سماع دوي انفجارات قوية بالمنطقة.

فيما أشارت تقارير محلية إلى أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة السورية دمشق، وسط انفجارات عنيفة تهز المنطقة.

وحسب وكالة "ستيب الإخبارية" فإن القصف الإسرائيلي على محيط دمشق استهدف كل من مواقع للواء 104 حرس جمهوري، واللواء 13 مخابرات جوية، ومطار الديماس الشراعي.