عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: روسيا نشرت 7 آلاف جندي إضافي على حدودها مع أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، أن روسيا نشرت 7 آلاف جندي إضافي على حدودها مع أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "روسيا قد تختلق ذريعة زائفة لغزو أوكرانيا في أي لحظة".

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: مزاعم روسيا "كاذبة" بشأن سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا وقد زادت من حشدها العسكري هناك.

بايدن وشولتز يطالبان روسيا بخفض التصعيد مع أوكرانيا

جونسون: هناك "أدلة قليلة" على انسحاب قوات روسية من الحدود مع أوكرانيا

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، قد طالبا روسيا بخطوات عملية لخفض التصعيد مع أوكرانيا.

ويعبّر الغربيون منذ أسابيع عن قلقهم من خطر حصول غزو روسي وشيك بعدما حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية وأجرت تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر تسبّب بأسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.

وبعد أسابيع من التصعيد أعلنت روسيا التي تنفي أي خطط للهجوم على أوكرانيا، الثلاثاء والأربعاء، سحب جزء من قواتها، إلا أن الغربيين يقولون إنه لم يروا ذلك على أرض الواقع.

أمريكا روسيا البيت الأبيض أوكرانيا الرئيس الأمريكي جو بايدن موسكو تدريبات عسكرية الأمريكي بايدن غزو اوكرانيا أولاف شولتز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

سحب رخصة طارق حامد نجم نادي الزمالك I فيديو

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سيء تضرب البلاد يوم الجمعة

موضوعات متعلقة

بايدن وشولتز يطالبان روسيا بخفض التصعيد مع أوكرانيا

جونسون: هناك "أدلة قليلة" على انسحاب قوات روسية من الحدود مع أوكرانيا

ترشيحاتنا

قصة زواج فريد المرشدي من سوسن بدر وداليا البحيري ووفاته بحادث مروع

هل يجوز للمسافر أن يصلي الفجر قبل وقته؟.. الإفتاء تجيب

جنيرال موتورز تفتتح فرعها الثالث في الرياض

إنبي يشكو سوء أرضية الملعب في مباراة فاركو.. وإصابة حلمي طولان على مقاعد البدلاء

وزير الرياضة يطمئن على بعثة الأهلي وينهي أزمة الزمالك

أمريكا: روسيا نشرت 7 آلاف جندي إضافي على حدودها مع أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

فيديو

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ