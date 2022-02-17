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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إسرائيل تقصف دمشق.. ومطالب أمريكية ألمانية لروسيا بخفض التصعيد مع أوكرانيا .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السعودية تدرس تغيير نظام العمل
هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف جنوب دمشق
الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع استراتيجية جديدة في محافظة صعدة
ضربات جديدة للتحالف في حجة ومأرب.. خسائر بشرية وتدمير آليات
أمريكا: نحن في "المراحل الأخيرة" من المحادثات النووية مع إيران
مسؤول أمريكي: إعلان روسيا سحب قوات من الحدود مع أوكرانيا "كاذب"
وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى بولندا في ظل التوتر مع روسيا

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 54 حالة وفاة و2101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 461299 من ضمنهم 393254 حالة تم شفاؤها، و 23519 حالة وفاة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن السعودية أعلنت أنها تدرس تغيير نظام العمل في المملكة إلى 4 أيام عمل مقابل 3 إجازة أسبوعيا، وذلك لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

وقال وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي في مؤتمر صحفي: "ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وخلق فرص عمل".

وأفادت "الجريدة" بأن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف جنوب دمشق، فجر اليوم الخميس، مشيرةً إلى أن الهجوم أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.

وقالت "الأنباء" إن  الجيش اليمني أعلن أمس الأربعاء، عن تحرير عدة مواقع ميدانية استراتيجية جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

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وذكرت "الجريدة" أن التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن تنفيذ 17 استهدافا ضد مليشيات الحوثي في محافظتي مأرب وحجة خلال 24 ساعة. وأضاف التحالف في بيان: "أسفرت العمليات عن تدمير 14 آلية عسكرية وخسائر بشرية".

على الصعيد الدولي، قالت "الوطن" إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أكد أن الولايات المتحدة في خضم المراحل النهائية من المحادثات النووية مع إيران، فيما أكدت الأخيرة التوصل لاتفاق بات قريبا.

ونقلت "القبس" عن مسؤول أمريكي قوله إن الإعلان الروسي عن سحب قوات من الحدود مع أوكرانيا يعتبر كاذب، فيما حذرت واشنطن من أن موسكو قد تخلق ذرائع لغزو أوكرانيا.

وقالت "الراي" إن  مئات من المظليين الأمريكيين وصلوا إلى مطار جيشوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية، الأربعاء، في إطار نشر بضعة آلاف من القوات لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بسبب التوترات مع روسيا.

وأفادت "الأنباء" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، طالبا روسيا بخطوات عملية لخفض التصعيد مع أوكرانيا.

وأكد بايدن وشولتز، الأربعاء، أنه لم تتم حتى الآن ملاحظة انسحاب كبير للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية.

 

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