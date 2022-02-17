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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تدرس تقليل أيام العمل في الأسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي أن المملكة تدرس حاليًا تقليل أيام العمل بالأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.

وأوضح الراجحي، خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف من نظام العمل الجديد أن تكون المملكة جاذبة للمستثمر ولسوق الوظائف.

وقال الراجحي أثناء المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي: "نظام العمل نظام يدرس الآن والهدف من هذا النظام هو أن تكون المملكة العربية السعودية جاذبة للمستثمرين".

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وأضاف : اليوم كما يهمنا عدد تحديد ساعات وأيام العمل يهمنا أن يكون السوق جاذبًا للمستثمرين ويخلق وظائف.

وتابع : "فنحن اليوم حريصون على أن يكون النظام الجديد يكون جاذب للوظائف ولخلق الوظائف وبالتالي خلق فرص أكثر تساعد على توظيف أبنائنا.

وفي وقت سابق أمس، أوضح الوزير أن استراتيجية سوق العمل تتضمن 25 مبادرة إصلاحية، وأن عدد السعوديين في سوق العمل، تجاوز 1.9 مليون سعودي.

وتابع الرجحي: نستهدف الوصول إلى أفضل 20 دولة حول العالم في كفاءة سوق العمل، وذلك حسب صحيفة الرياض السعودية.

وأضاف، أن المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تستهدف خلق 1.8 مليون وظيفة، مشيراً إلى إطلاق 32 قرار توطين مع التركيز على التوطين النوعي.

وكشف الراجحي أن مشروع "هدف" يدعم أكثر من 132 ألف شاب وشابة في القطاع الخاص، ونسعى إلى إطلاق 32 قرار توطين خلال العام الجاري لمهن مختلفة، و400 ألف شاب وشابة يدخلون سوق العمل لأول مرة في عام واحد.

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