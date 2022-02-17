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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حظر السفر إلى 16 دولة بقرار عاجل من السعودية لـ تفشي كورونا

السعودية
السعودية

ردت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية على استفسار أحد الأشخاص، بشأن الدول المحظور السفر إليها، نظراً لتفشي فيروس كورونا.

وأوضحت المديرية أن الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب كورونا هي: لبنان، وتركيا، واليمن، وسوريا، والهند، وإندونيسيا، وإيران، وأرمينيا، والكونغو الديموقراطية، وليبيا، وروسيا البيضاء، وفيتنام، وإثيوبيا، والصومال، وأفغانستان، وفنزويلا.

يُشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ أكثر من 418 مليون مصاب، وذلك منذ بدء تسجيل أولى حالات الإصابة في الصين في نهاية عام 2019م.

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السعودية سوريا تركيا لبنان اثيوبيا أفغانستان المديرية العامة للجوازات

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