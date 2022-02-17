البحوث الفلكية: مصر لم تدخل منطقة حزام الزلازل.. فيديو

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هناك أماكن في مصر بها نشاط زلزالي وهي معروفة ومدروسة ويتم متابعتها بدقة وانتظام.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هناك نشاط زلزالي موجود في مصر، ومطلوب مننا الحذر وتحديث كود المباني، وتوعية المواطنين في هذه المناطق وعدم الهلع والخوف في حالة الشعور بأي شيء".

وأكد: "الدولة المصرية لم تدخل منطقة حزام الزلازل"، موضحا: "العالم كله يبحث عن طاقة جديدة نظيفة متجددة للتقليل من الانبعاثات للحد من أزمة الانبعاث الحراري".

وأشار: "مصر سبقت الكثير من دول العالم في مجال الطاقة النظيفة، ومنها محطة بنبان أحد أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم"، لافتا: "وجود الهيدروجين بدلا من الغاز الطبيعي عنصر هام لأن تكلفته لا تقارن بالغاز الطبيعي".

