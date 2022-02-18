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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. 93.3 % نسبة الجرائم الجنائية والمخالفات الصحية في «عشوائيات جدة»

صدى البلد

حذرت باحثة أكاديمية سعودية في رسالة دكتوراه حصلت عليها عن واقع العشوائيات في جدة، من تنامي نسبة الجريمة في مثل هذه المواقع. 

وبحسب صحيفة “عكاظ”، وصفت أستاذة علم الاجتماع الجنائي والجريمة الدكتورة عبلة جميل حسنين في رسالتها عن واقع الأحياء العشوائية فى السعودية بالقنابل الموقوتة، كونها تعاني من كثافة سكانية ما يهدد الصحة العامة والبيئة والنسيج المجتمعي.

وقالت الدكتورة عبلة إنها أعدت دراسة أكاديمية كانت رسالتها لنيل درجة الدكتوراه قبل سنوات خلصت فيها إلى التحذير من تنامي المخططات العشوائية في جدة؛ لما لها من تأثير طردي على زيادة نسبة الجرائم. وأشارت إلى أن الدراسة بيّنت أن 76.4% من إجمالي الجرائم لعينة البحث وقعت داخل تلك المناطق الأمر الذي يجعل العشوائيات قنابل موقوتة. وحددت الدراسة حي غليل كأول الأحياء في جوانب عدد الجرائم، إذ وقعت فيه 31.8% من إجمالي جرائم المناطق العشوائية ونسبة 24.3% من إجمالي الجرائم في كل أحياء وحارات جدة.

وكشفت أن رسالتها للدكتوراه التي حملت العنوان (النمو الحضري وأثره على تشكيل أنماط السلوك الانحرافي في المجتمع السعودي - دراسة سوسيولوجية مقارنة على جدة) أن نسبة جرائم المخالفات الجنائية والبيئية والصحية في المناطق العشوائية تبلغ 93.3% فيما تبلغ في المناطق الأخرى 6.7%.

أما نسبة تعاطي المخدرات في العشوائية فتبلغ 88.9% مقارنة بـ11.1% في المناطق غير العشوائية، فيما تصل نسبة الجرائم الأخرى (ترويج المخدرات والجرائم غير الأخلاقية وحيازة الأسلحة وإطلاق النار والدجل والشعوذة) إلى نسب مرتفعة بشكل ملحوظ في المناطق العشوائية رغم أنها تنعدم في المناطق الأخرى غير العشوائية).

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