232 مباراة.. مكرم الحزقي يكشف أبرز أرقام محمد صلاح بقميص ليفربول

كشف المحلل التونسي مكرم الحزقي أبرز أرقام محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر الوطني فى الدوري الإنجليزي.

وقاد محمد صلاح الريدز إلى الفوز على نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا.

قال مكرم الحزقي في تصريحات خاصة لصدى البلد:

بأداء عالي وأرقام كبيرة تليق باللاعبين الكبار محمد صلاح يواصل تقديم عروضه القوية هذا الموسم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

تابع: أحد أفضل 3 لاعبين في العالم السوبر المصري محمد صلاح يواصل تألقه هذا الموسم لدى مشاركته فى إطار منافسات دوري البريميرليج على غرار المواسم السابقة.

أضاف: محمد صلاح نجح فى تسجيل الأهداف بقميص ليفربول الإنجليزي خلال 8 مباريات متتالية خارج ارضه في دوري أبطال أوروبا فى النسخة الحالية.

استطرد : محمد صلاح شارك بقميص ليفربول الإنجليزي فى ‏232 مباراة وسجل 149 هدفا وارسل 52 تمريرة حاسمة وساهم فى صناعة 201 هدفا.

ويلتقى غدا السبت فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب نظيره فريق نوريتش فى إطار منافسات بطولة البريمرليج.

ويحتل فريق الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب المركز الثاني خلف نظيره فريق مانشستر سيتي فى ترتيب جدول الدورى الإنجليزي برصيد ٥٤ نقطة.

يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزى فاز يوم الأربعاء الماضي على نظيره إنتر ميلان بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت على ملعب سان سيرو، فى إطار منافسات ذهاب دور الـ16 بدورى أبطال أوروبا.

وسجل أهداف ليفربول روبرتو فيرمينو فى الدقيقة 75 ومحمد صلاح فى الدقيقة 83.

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مواجهة ليفربول ضد إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، والتى تجمع الفريقين فى إطار منافسات ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

وأهدر نادى ليفربول العديد من الهجمات الخطيرة، بقيادة الدولى المصرى محمد صلاح والذى قاد ثلاث هجمات خطيرة إلا أنه فشل فى إنهائها فى شباك إنتر ميلان، إلا أن النشاط الهجومى للثلاثى الأمامى للريدز صلاح ومانى وجوتا واصل تهديد شباك النيراتزورى حتى الثوانى الأخيرة من عمر الشوط.

ونجح الدولى المصرى محمد صلاح فى شن هجمتين قويتين على مرمى إنتر ميلان فى بداية المباراة بينما فشل ورفاقه رغم تكرار الهجمات فى تحقيق التقدم لليفربول.

وعلى الجانب الآخر، حاول نادى إنتر ميلان تحقيق التقدم، إلا أن أخطر فرص الفريق تصدت لها عارضة البرازيلى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

ونجح نادى إنتر ميلان فى شن العديد من الهجمات المرتدة الخطيرة فى ظل الضغط الهجومى من جانب ليفربول، فيما تصدت عارضة البرازيلى أليسون بيكر حارس مرمى الريدز لتسديدة خطيرة كادت تسكن شباكه.