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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10 دقائق بين الأهلي والهلال.. تعادل سلبي والأزرق يسيطر دون خطورة

الاهلي - الهلال
الاهلي - الهلال

مرت 10 دقائق من مباراة الأهلي أمام منافسه الهلال السوداني المقامة حاليا على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان بالسودان، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
 

ويسيطر فريق الهلال على الكرة دون خطورة حقيقية علي مرمي لطفي حارس النادي الأهلي.

تشكيل الأهلي أمام الهلال 

 

حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: علي معلول ـ محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم.
خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي ـ أحمد عبدالقادر ـ طاهر محمد. 
خط الهجوم: محمد شريف.


تشكيل الهلال لمواجهة الأهلي 

حراسة المرمى: أبو عشرين.

خط الدفاع: فارس عبد الله - واتارا - أرنق.

خط الوسط:  صلاح عادل - والي الدين خضر - جيرارد فيري - أجاجون .

خط الهجوم: عيد مقدم - إبراهيما مصطفى - ياسر مزمل 

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