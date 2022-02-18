الأهلي والهلال.. العارضة تنقذ الفريق السوداني من تسديدة قفشة

أنقذت العارضة مرمى الهلال السوداني من كرة قوية سددها مجدي قفشة في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

ومازال التعادل السلبي مسيطرا علي أحداث مباراة الأهلي والهلال السودانى ، المقامة حاليا على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان بالسودان، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسيطر فريق الهلال على الكرة دون خطورة حقيقية على مرمى لطفي حارس النادي الأهلي، ويحاول الأحمر الوصول الي مرمي الأزرق دون نتيجة حتى الآن .

وكانت أول هجمات الأهلي الخطيرة بتمريرة رائعة من محمد عبدالمنعم لينفرد علي معلول بالمرمي ولكن يسددها بشكل سئ.

ودخل محمد مجدي قفشة كبديل لـ احمد عبدالقادر في الدقيقة 60 .

تشكيل الأهلي أمام الهلال

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول ـ محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي ـ أحمد عبدالقادر ـ طاهر محمد.

خط الهجوم: محمد شريف.



تشكيل الهلال لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: أبو عشرين.

خط الدفاع: فارس عبد الله - واتارا - أرنق.

خط الوسط: صلاح عادل - والي الدين خضر - جيرارد فيري - أجاجون .

خط الهجوم: عيد مقدم - إبراهيما مصطفى - ياسر مزمل