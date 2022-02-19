منتخب مصر الشباب يهزم الإمارات وديا.. وتكريم رئيس البعثة | صور

تغلب منتخب مصر للشباب مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة على نظيره المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على هامش معسكر شباب الفراعنة المقام حاليا في دولة الإمارات.

أحرز ثنائية منتخب مصر للشباب في شباك المنتخب الإماراتي الشقيق على نوفل وعلى إيهاب في ثاني المباريات الودية بين المنتخبين على الأراضي الإماراتية.

وعقب انتهاء اللقاء الودي، تم تكريم محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر للشباب من قبل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ومنحه درعا.

يذكر أن المباراة الودية الأولي انتهت لصالح المنتخب الوطني المصري على نظيره منتخب الإمارات بنتيجة 2-0.

واستدعى محمد وهبه المدير الفني لمنتخب الناشئين لكرة القدم (مواليد 2006 ) 30 لاعبًا من بينهم خمسة محترفين في الدوريات الأوربية هم :



- تيبو جوبريل ( هوفنهايم الألماني ).

- كريم أحمد ( ليفربول الإنجليزي ).

- سليم طلب ( هيرتا برلين الألماني ).

- إبراهيم حجازي ( رايو فاييكانو الاسباني ).

- امير صالح ( أوتريخت الهولندي ).



كما ضمت القائمة من المحليين اللاعبين كل من :



عبد المنعم تامر ( أف سي مصر ) زياد هيثم ( بيراميدز ) عمر كامل ( الأهلى ) احمد محمد عابدين ( الأهلي ) عبد الرحمن علي ( الزمالك ) ادم محمد حسن ( المقاولون العرب ) محمد نبيل ( غزل المحلة ) على نوفل ( الزمالك ) إبراهيم عادل ( الأهلى ) محمد عبد المنعم ( أف سي مصر ) يوسف محمود ( بيراميدز ) محمد السيد ( الزمالك ) يوسف اسلام ( الأهلى ) محمد عبد الناصر ( المقاولون العرب ) على إيهاب ( انبي ) مروان محمود( أف سي مصر ) هشام مصطفي ( الأهلى ) عمر سيد معوض ( الأهلي) محمد رأفت عبد المقصود ( المقاولون العرب ) عمار وليد ( الأهلى ) عمر خذر ( أف سي مصر ) عبد الرحمن هاني ( وادي دجلة) بشار اشرف ( الإسماعيلي ) احمد محمود جبل ( نجوم المستقبل ) محمد عادل ( الأهلى ).

ودخل منتخب مصر للشباب معسكرا مغلقًا استعدادً للمباراتين الوديتين أمام الإمارات على هامش المعسكر التدريبي خلال شهر فبراير الحالي في اطار وقوف الجهاز الفني على مستوي اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار.

يتكون الجهاز الفني من: محمد وهبة المدير الفني ،ومؤمن عبد الغفار المدرب العام ، وعصام عبده المدرب المساعد ، ويوسف طاهر مدرب حراس مرمي ، وحسين محمد فتوح طبيبا ، واحمد سامي مديرًا إداريا ، واحمد شريف معد بدني عباس حسنين مدلكا وشريف نعيم مسئول مهمات منتخب مصر للشباب.