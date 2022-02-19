مكرم الحزقي: ليفربول الإنجليزي تفوق في الكرات الثابتة محليا وبدوري أبطال أوروبا

سلط مكرم الحزڨي المحلل التونسي الضوء على تفوق فريق ليفربول الإنجليزي في الكرات الثابتة خلال خوضه المباريات في دوري البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

قال مكرم الحزقي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: قيمة الكرات الثابتة في كرة القدم ليفربول الإنجليزي من الناحية الهجومية ويعد الأفضل محليا وقاريا الى حد الآن من خلال عدد الأهداف المسجلة وهو رقم (1) في الكرات الثابتة والركنيات في البريمرليج ورقم (1) في الكرات الثابتة في دوري أبطال أوروبا.

تابع : بعض الأندية الأوربية تملك مدربي كرات ثابتة للذكر لا للحصر نيكولاس خوڨير الفرنسي ضمن الجهاز الفني لفريق أرسنال بعدما كان في مانشستر سيتي مع جوارديولا نقلة كبيرة شهدها هذا الفريق من ذلك الجانب و30 % من الأهداف في العالم تسجل من كرات ثابتة وإن غابت الحلول في صناعة الفرص وتسجيل الأهداف من كرات متحركة وهي أحد الحلول يكون في الكرات الثابتة وكيفية استغلالها.

أضاف: ليفربول أحد أهم أسلحته في تسجيل الأهداف تطور كثير من هذا الجانب خلال فترة المدرب الألماني يورجن كلوب والأرقام خير دليل على هذا كيفية تمركز لاعبيه وتحركاتهم داخل مناطق الجزاء سوى تلعبت الكرة مباشرة أو غير مباشرة والتمركز هذا يتغير بتغيير اللاعب الي باش ينفذ ان كانت مباشرة ومثال عند تنفيذ ضربة ركنية إلى يضرب الكرة بالساق اليمين غير الي يضرب الكرة بالساق اليسرى من ناحية وقوف اللاعبين حتى إذا رجع الخصم الكرة فالكرات الثانية يأخذها في الغالب ويحرم منها خصمه من المرتدات واستغلال الفراغات والمساحات بصعود لاعبيه في وضعية كرة ثابتة تدرس من الجانب الفني والتكتيكي هذا يتكرر في كل المسابقات طوال الموسم والتكتيك الحديث في الضربة الزاوية 4 الى 5 لاعبين داخل المنطقة و3 الى 4 لاعبين خارج الصندوق لربح الكرة الثانية

استطرد : من أهم النقاط الفنية تأمين الفريق من الارتداد واستغلال عدم تنظيم المنافس لصفوفه وهنا تكمن أهمية الكرة الثانية خاصة من الثوابت ويعتبر أكثر فريق سجل في البريميرليج موسم 2021_2022 حيث أحرز 14 هدفا من كرات ثابتة منهم و10 أهداف من ركنيات ويعد فريق ليفربول أكثر من سجل في دوري أبطال أوروبا حيث له 5 أهداف من كرات ثابتة وليفربول في كافة البطولات هذا الموسم لعب 38 مباراة وسجل 97 هدفا منها 65 هدفا من اللعب المفتوح و22 هدفا من الكرات الثابتة و5 أهداف من ركلات الجزاء و4 أهداف من المرتدات وهدف من الخصم بمرماه بمعدل 2.55 هدف يسجل في كل مباراة وسجل فريق ليفربول في البريميرليج موسم 2018. 2019 ما يربو على 20 هدفا من كرات ثابتة وفى موسم 2019.2020 أحرز الريدز 17 هدفا من كرات ثابتة.





واختتم حديثه قائلا: الكرة الثابتة الصدفة والحظ في هذا لا دخل له بطبيعة الحال فقط العمل ثم العمل من خلال التمارين الخصوصية وهو من يطور المجموعة من عدة جوانب يحتاجها الفريق يوم المباراة في مواجهة الخصوم لتوفير أكثر حلول من الناحية الهجومية سوى من خلال الكرات المتحركة أو الثابتة.



