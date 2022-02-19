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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توماس مولر: محمد صلاح ظلم من الفيفا وهذه أسباب عدم حصوله على الكرة الذهبية .. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد توماس مولر نجم فريق بايرن ميونيخ أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تعرض إلى الظلم بعد عدم اختياره في تشكيلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

 

قال توماس مولر عبر برنامج اللعيب : لقد تابعت تصويت الفيفا لاختيار أفضل لاعب  وكذلك الفريق الأفضل ومن الصعب دائما الاختيار بشكل عادل في هذا التشكيل حيث أن لكل شخص وجهة نظر مختلفة قليلا ومحمد صلاح في الوقت الحالي يتمتع بمستوى أداء مذهل وأعتقد أنه يحظى بتقدير الجميع في العالم نظرا لإرادته.

تابع: والمخيب للآمال عدم اختيار محمد صلاح ضمن تشكيلة الفيفا المثالية ولكن ربما لإقامة البطولة الأوروبية العام الماضي وأوروبا تحظى باهتمام عالي وقد فازت إيطاليا بلقب البطولة وبطبيعة الحال تم اختيار بعض اللاعبين التابعين إلى منتخب الآتزوري ضمن تشكيلة الفيفا المثالية وأن ذلك مزيج من التميز الفردي والأداء الجماعي مع الفريق أو المنتخب.

 

أضاف مولر : غالبا ما يتم اختيار 20 لاعبا في تشكيلة الفيفا المثالية وهناك 4 أو 5 لاعبين فقط هم من يستحقون لكن محمد صلاح كان يستحق التواجد ضمن الـ 11 لاعبا في تشكيلة الفيفا المثالية  والأصل في التصويت على جائزة الكرة الذهبية يكون من جانب الصحفيين الذين لهم حق التصويت على الفائز بجائزة البالون دور وبدوره حصل ميسي على أعلى الأصوات.

 

استطرد : نحن في ميونيخ نرى الأمر بشكل مختلف حيث نلمس أهداف روبرت ليفاندوسكي بشكل يومي ومن الطبيعي أن يقول المشجعين في مصر أن محمد صلاح يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية ولكن هناك الكثير من الصحفيين في أمريكا الجنوبية الذين اختاروا ميسي كي يفوز بجائزة البالون دور والذين أخذوا في الاعتبار فوز أسطورة الكرة الأرجنتينية بكأس كوبا أمريكا والألقاب الفردية ليست أهم شيء في لعبة كرة القدم بل الأهم هو ما يحدث على أرض الملعب.

 

  وتُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم “ البالون دور” عن عام 2021.

وفاز ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني.

 

وجاء ترتيب اللاعبين النهائي كالآتي:

  • ليونيل ميسي جناح نادي باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني في المركز 1
  • روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني والمنتخب البولندي في المركز 2
  • جورجينيو متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإيطالي في المركز 3
  • كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي في المركز 4
  • نجولو كانتي متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الفرنسي في المركز 5
  • كريتسيانو رونالدو  مهاجم فريق مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي في المركز 6
  • محمد صلاح جناح نادي ليفربول والمنتخب المصري في المركز 7
  • كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي والمنتخب البلجيكي في المركز 8
  • كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي في المركز 9
  • جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الإيطالي في المركز 10
  • إيرلينج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني والمنتخب النرويجي في المركز 11
  • روميلو لوكاكو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي في المركز 12
  • جيورجيو كيليني مدافع فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي في المركز 13
  • ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي في المركز 14
  • رحيم ستيرلنج جناح نادي مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي في المركز 15
  • نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي في المركز 16
  • لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني في المركز 17
  • سيمون كايير مدافع فريق ميلان الإيطالي والمنتخب الدنماركي في المركز 18
  • ماسون ماونت صانع ألعاب فريق تشيلسي والمنتخب الإنجليزي في المركز 19
  • رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الجزائري في المركز 20
  • لوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر الإيطالي والمنتخب الأرجنتيني في المركز 21
  • برونو فيرنانديز صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب البرتغالي في المركز 21 بالتقاسم
  • هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي في المركز 23
  • بيدري جونزاليس متوسط ميدان فريق برشلونة والمنتخب الإسباني في المركز 24
  • فيل فودين جناح فريق مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي في المركز 25
  • روبين دياز مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البرتغالي في المركز 26 بالتقاسم
  • جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال والمنتخب الإسباني في المركز 26 بالتقاسم
  • لوكا مودريتش متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا المركز 29 بالتقاسم
  • سيزار أزبيلكويتا الظهير الأيمن لنادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإسباني في المركز 29 بالتقاسم

 

توماس مولر محمد صلاح بايرن ميونيخ الفيفا روبرت ليفاندوسكي ميسي كوبا أمريكا نادي باريس سان جيرمان

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