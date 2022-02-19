توماس مولر: محمد صلاح ظلم من الفيفا وهذه أسباب عدم حصوله على الكرة الذهبية .. فيديو

أكد توماس مولر نجم فريق بايرن ميونيخ أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تعرض إلى الظلم بعد عدم اختياره في تشكيلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

قال توماس مولر عبر برنامج اللعيب : لقد تابعت تصويت الفيفا لاختيار أفضل لاعب وكذلك الفريق الأفضل ومن الصعب دائما الاختيار بشكل عادل في هذا التشكيل حيث أن لكل شخص وجهة نظر مختلفة قليلا ومحمد صلاح في الوقت الحالي يتمتع بمستوى أداء مذهل وأعتقد أنه يحظى بتقدير الجميع في العالم نظرا لإرادته.

تابع: والمخيب للآمال عدم اختيار محمد صلاح ضمن تشكيلة الفيفا المثالية ولكن ربما لإقامة البطولة الأوروبية العام الماضي وأوروبا تحظى باهتمام عالي وقد فازت إيطاليا بلقب البطولة وبطبيعة الحال تم اختيار بعض اللاعبين التابعين إلى منتخب الآتزوري ضمن تشكيلة الفيفا المثالية وأن ذلك مزيج من التميز الفردي والأداء الجماعي مع الفريق أو المنتخب.

أضاف مولر : غالبا ما يتم اختيار 20 لاعبا في تشكيلة الفيفا المثالية وهناك 4 أو 5 لاعبين فقط هم من يستحقون لكن محمد صلاح كان يستحق التواجد ضمن الـ 11 لاعبا في تشكيلة الفيفا المثالية والأصل في التصويت على جائزة الكرة الذهبية يكون من جانب الصحفيين الذين لهم حق التصويت على الفائز بجائزة البالون دور وبدوره حصل ميسي على أعلى الأصوات.

استطرد : نحن في ميونيخ نرى الأمر بشكل مختلف حيث نلمس أهداف روبرت ليفاندوسكي بشكل يومي ومن الطبيعي أن يقول المشجعين في مصر أن محمد صلاح يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية ولكن هناك الكثير من الصحفيين في أمريكا الجنوبية الذين اختاروا ميسي كي يفوز بجائزة البالون دور والذين أخذوا في الاعتبار فوز أسطورة الكرة الأرجنتينية بكأس كوبا أمريكا والألقاب الفردية ليست أهم شيء في لعبة كرة القدم بل الأهم هو ما يحدث على أرض الملعب.

وتُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم “ البالون دور” عن عام 2021.

وفاز ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني.

وجاء ترتيب اللاعبين النهائي كالآتي: