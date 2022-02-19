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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توماس مولر يكشف قصة قميص كهربا في كأس العالم للأندية.. فيديو

كهربا وتوماس مولر
كهربا وتوماس مولر

كشف الألماني توماس مولر نجم فريق بايرن ميونيخ تفاصيل ما دار بينه وبين محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب النادي الأهلي المعار الى الدوري التركي حاليا في بطولة كاس العالم للأندية.

 

قال توماس مولر عبر تصريحات لـ برنامج اللعيب : شاركت في مواجهة بايرن ميونيخ أمام النادي الأهلي في مونديال الأندية وحقق الفريق البافاري فوزا على المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

 

قصة كهربا 

تابع: فريق الأهلي ينقصه التحول الهجومي والارتداد سريعا في المباراة التي جمعته أمام بايرن ميونيخ مشيرا إلى أنه عقب انتهاء اللقاء استبدال قميصه مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي.

 

أضاف: في المباراة النهائية في كاس العالم للأندية التي فاز بها فريق بايرن ميونيخ لم أشارك نظرا لتعرضي إلى الإصابة بفيروس كورونا وكنت أتمني التواجد بصفوف الفريق البافاري في المباراة النهائية بكأس العالم للأندية.

 

 

كان فريق هاتاي سبور حقق فوزًا مهماً على فريق جوزتيبي، في بطولة الدوري التركي في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التركي، موسم 2021/22، بهدفين لهدف.

 

تقدم هاتي سبور بهدف مامي بيرام ضيوف في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل زميله أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

 

وقلص خليل أكبونار الفارق بتسجيله هدف لصالح جوزتيبي في الدقيقة 59.

 

وشارك اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا أساسيا في المباراة رفقة هاتاي سبور، وخرج في الدقيقة 62.

 

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد هاتاي سبور إلى 39 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد جوزتيبي عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

 

يذكر أن محمود كهربا، المعار لفريق هاتاي سبور التركي، احتفل بحصول النادي الأهلي علي برونزية كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

 
وكتب كهربا عبر حسابه علي موقع انستجرام" ‏البرونزية الـ3 في تاريخ نادينا العظيم مبروك يا رجالة"


وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022 حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.


وبهذا الفوز الكبير حصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.


سجل رباعية الأهلي  ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الأهلي عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح في إسقاط الهلال برباعية نظيفة.

 

توماس مولر بايرن ميونيخ كهربا النادي الأهلي مونديال الأندية كورونا جوزتيبي الدوري التركي

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