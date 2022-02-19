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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم القليوبية: عدم صدور تعليمات بشأن تعطيل الدراسة غدا الأحد

سقوط امطار
سقوط امطار

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في القليوبية عدم صدور تعليمات بشأن تعطيل الدراسة غدا الأحد في مدارس القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار حتى الآن.
من جانبها وجهت مديرية التربية والتعليم مديرى الإدارات التعليمية بإصدار تعليمات لمديرى المدارس باتخاذ إجراءات سريعة حول رفع أي تجمعات لمياه الأمطار من المدارس وإزالة آثار الأحوال الجوية حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين.
وكانت محافظة القليوبية قد تعرضت لموجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة بالرعد والرياح الشديدة، وذلك تزامنا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة من الطقس غير المستقر.
من جانبه وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل المدن والمراكز على مستوى المحافظة لمتابعة حالة الطقس السيئ.
وقال محافظ القليوبية أنه تم نشر المعدات وسيارات الشفط لمواجهة الأمطار، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
من جانبه أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه تم رفع درجة الاستعداد وإعلان الطوارئ بكافة فروع الشركة ونشر معدات رفع مياه الأمطار وإلغاء الراحات ونشر فرق الطوارئ بالإنفاق والميادين للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.
وأشار مجاهد الى أنه يجري التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بكافة مدن المحافظة واستمرار تمركز المعدات لرفع اي تجمعات لمياه الأمطار لتسيير حركة المرور، ومنع التكدسات علي الطرق والمحاور الرئيسية.

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