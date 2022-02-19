رئيس "الرعاية الصحية" يستعرض انجازات الهيئة خلال عام 2021 أمام صحة النواب..غدا

يستعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، غدًا الأحد، نتائج أعمال وإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الطبية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، على لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة.

حيث سيتم استعراض أهم مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية، إضافة إلى استحداثها العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين داخل نطاق محافظاتهم، علاوة على تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية، كما يستعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية خطة عمل الهيئة خلال العام المالي القادم لتحقيق مستهدفاتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر وبجودة عالمية.

ويؤكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، دور مجلس النواب الموقر في وضع تشريعات تخدم القطاع الصحي للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، ومنها إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018، والذي يعد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، كما ثمَّن دعمهم المستمر لقطاع الصحة وهيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابي في مناخ يسوده أعلى مستويات الشفافية والإفصاح لصيانة حقوق ومقدرات الشعب والمساهمة في تطوير البنية التشريعية للارتقاء بصحة مصر، علاوة على خدمتهم لأبناء الشعب المصري العظيم والعمل الجاد على دراسة متطلباتهم وتحقيقها لهم.