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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني بنسبة 28.9 %

البنك المركزي العماني
البنك المركزي العماني

أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى نمو حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني بنسبة 28.9 % بنهاية نوفمبر 2021م لتصل إلى 7 مليارات و482 مليونا و200 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و805 ملايين و500 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020م.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية،شهد إجمالي حجم السيولة المحلية ارتفاعًا بنسبة 5.3 % لتبلغ 20 مليارًا و104 ملايين و300 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م البالغة 19 مليارًا و99 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.

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كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 1.4 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و671 مليونا و100 ألف ريال عُماني مقارنة ب 5 مليارات و594 مليونًا و500 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020م.

من جانب آخر، ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان بنسبة 5.3 بالمائة ليصل إلى 17 مليارًا و325 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2021م مقارنة بـ 16 مليارًا و457 مليونًا و100 ألف ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2020م.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية بنسبة 5.4 بالمائة ليصل إلى 27 مليارًا و765 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2021م مقارنة بـ 26 مليارا و331 مليونًا و900 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020م وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض حيث سجل بنهاية نوفمبر ما نسبته 0.3 بالمائة.

وشهد مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني ارتفاعا بنسبة 3.2 بالمائة ليسجل 106 نقاط مقارنة مع 102 نقطة في الفترة نفسها من عام 2020م، فيما شهدت جملة النقد المصدر انخفاضا بنسبة 1.1 بالمائة بنهاية نوفمبر الماضي لتبلغ مليارًا و755 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م التي بلغت مليارًا و774 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.

البنك المركزي العماني الأصول النقدية مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد عمان

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