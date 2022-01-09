عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| مجلس المناقصات يُسند مشروعات بقيمة 252.5 مليون ريال العام الماضي

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

أسند مجلس المناقصات في عام 2021م مشروعات بتكلفة 252.5 مليون ريال عُماني مقابل مشروعات بـ 392.2 مليون ريال عُماني في عام 2020م، وشهد العام الماضي التركيز على استكمال تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية التي شرعت الحكومة في تنفيذها خلال السنوات الماضية، كما تم إسناد العديد من المناقصات في قطاعات حيوية رئيسية كالصحة والتعليم والطرق.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية الرسمية، أن قطاع الصحة جاء في مقدمة القطاعات التي استحوذت على النصيب الأعلى في المناقصات التي تم إسنادها من قِبل مجلس المناقصات العام الماضي، ومن أبرزها توريد أدوية وأمصال ولقاحات لعام 2022 لوزارة الصحة و5 جهات حكومية أخرى بتكلفة 37 مليون ريال عُماني، وخدمات التموين والغذاء وخدمات النظافة والغسيل ومكافحة الحشرات بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتكلفة 17.8 مليون ريال عُماني، وتوريد مواد جراحية استهلاكية لوزارة الصحة بتكلفة 7.9 مليون ريال عُماني، وتوريد لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم لعام 2021 بمبلغ 6.2 مليون ريال عُماني، وتوريد لوازم مختبرية لوزارة الصحة بتكلفة 6 ملايين و69 ألف ريال عماني، وتوريد مواد استهلاكية للغسيل الكلوي بوزارة الصحة بتكلفة 4.9 مليون ريال عُماني.

اقتصاد عمان|تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تسجيل 62 ألف منشأة نوفمبر الماضي

اقتصاد عمان| 10.6 مليار ريال إيرادات متوقعة بموازنة 2022

وفي قطاع المطارات أسند مجلس المناقصات خلال عام 2021م مشروع استكمال تنفيذ الأعمال الإلكتروميكانيكية والكهروميكانيكية والمعدات المرتبطة بمرافق مباني الشحن وحظيرة الطائرات بمشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة وإجراء الإصلاحات المطلوبة المرتبطة بها وتشغيل وفحص الأنظمة وتدريب الموظفين على تشغيل وصيانة الأجهزة والبرامج الموجودة في المشروع بتكلفة تقدر بنحو 24.6 مليون ريال عُماني.

 

كما أسند المجلس مشروع إعادة تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية لمطار مسقط الدولي بتكلفة 21 مليونًا و77 ألف ريال عُماني، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 16 شهرًا بحسب الإفصاح الذي نشرته على بورصة مسقط شركة جلفار للهندسة والمقاولات التي فازت بالمناقصة.

 

وفي قطاع الطرق أسند مجلس المناقصات العام الماضي مشروع تصميم وإنشاء طريق "وادي الميح" بولاية العامرات بمحافظة مسقط بنحو 19.1 مليون ريال عُماني، ويتضمّن المشروع إنشاء طريق بطول 8 كيلومترات وعرض 14 مترًا وبأكتاف جانبية بمترين لكل اتجاه بالإضافة إلى 3 جسور بطول 400 متر ونفق بطول 550 مترًا و8 صناديق خرسانية وأعمال الحمايات على بعض مواقع الطريق المحاذي لوادي الميح.

 

كما أسند المجلس أيضًا مشروع تصميم وتنفيذ أعمال تثبيت الميول بجانبي طريق "أرجوت - صرفيت" الأسفلتي بمحافظة ظفار بطول 35 كيلومترًا بتكلفة 11.3 مليون ريال عُماني، ومشروع إزالة مخلّفات الهدم من مسار طريق الباطنة الساحلي - المرحلة الثانية (السويق - صحار) بتكلفة 7.3 مليون ريال عُماني، وصيانة الطرق الترابية بمحافظة شمال الباطنة لمدة 5 سنوات بتكلفة 3 ملايين و23 ألف ريال عُماني.

 

وفي قطاع التعليم أسند مجلس المناقصات مناقصة تقديم خدمات النقل لطلبة جامعة السّلطان قابوس لعامي (2021 - 2022) بنحو 4.2 مليون ريال عُماني، ومناقصة توريد أجهزة الحاسب الآلي لطلبة المدارس من فئة الضمان الاجتماعي بنحو 3.5 مليون ريال عُماني.

 

اقتصاد عمان مال واعمال أخبار الخليج العربي مجلس المناقصات

موضوعات متعلقة

اقتصاد عمان| البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام

ترشيحاتنا

زوجة عصام الحضري تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا: يارب تعدي عليكم سهلة

دعاء نزول المطر للأطفال .. كلمات مأثورة في السنة النبوية

عمره 13 مليار سنة.. العثور على أكبر هيكل في المجرة|صور

انطلاق أمم إفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

دعاء للميت بالرحمة .. أدعية وأذكار رددها في المقابر أو في الصلاة

بسبب أصولها السورية..السلطات الأمريكية تمنع ملكة جمال بريطانيا من دخول أراضيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

كورونا يضرب النجوم | إصابة 9 فى 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا الأفلام.. شاهد لحظة هروب سجين من سيارة شرطة أثناء سيرها|فيديو

ميلانيا قبل ترامب.. فستان مرصع باللؤلؤ والماس وتكلفة خيالية لحفل الزفاف|صور

أصاب ضحاياه بفزع من الأمور الجنسية.. كيف هتك محمد الأمين عرض أيتام دار الأيدي الأمينة؟

تستهدف 60 مليون مواطن بـ 700 مليار جنيه.. حياة كريمة تعيد مصر لأهلها برعاية السيسي

فيديو

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ