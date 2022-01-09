اقتصاد عمان| مجلس المناقصات يُسند مشروعات بقيمة 252.5 مليون ريال العام الماضي

أسند مجلس المناقصات في عام 2021م مشروعات بتكلفة 252.5 مليون ريال عُماني مقابل مشروعات بـ 392.2 مليون ريال عُماني في عام 2020م، وشهد العام الماضي التركيز على استكمال تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية التي شرعت الحكومة في تنفيذها خلال السنوات الماضية، كما تم إسناد العديد من المناقصات في قطاعات حيوية رئيسية كالصحة والتعليم والطرق.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية الرسمية، أن قطاع الصحة جاء في مقدمة القطاعات التي استحوذت على النصيب الأعلى في المناقصات التي تم إسنادها من قِبل مجلس المناقصات العام الماضي، ومن أبرزها توريد أدوية وأمصال ولقاحات لعام 2022 لوزارة الصحة و5 جهات حكومية أخرى بتكلفة 37 مليون ريال عُماني، وخدمات التموين والغذاء وخدمات النظافة والغسيل ومكافحة الحشرات بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتكلفة 17.8 مليون ريال عُماني، وتوريد مواد جراحية استهلاكية لوزارة الصحة بتكلفة 7.9 مليون ريال عُماني، وتوريد لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم لعام 2021 بمبلغ 6.2 مليون ريال عُماني، وتوريد لوازم مختبرية لوزارة الصحة بتكلفة 6 ملايين و69 ألف ريال عماني، وتوريد مواد استهلاكية للغسيل الكلوي بوزارة الصحة بتكلفة 4.9 مليون ريال عُماني.

وفي قطاع المطارات أسند مجلس المناقصات خلال عام 2021م مشروع استكمال تنفيذ الأعمال الإلكتروميكانيكية والكهروميكانيكية والمعدات المرتبطة بمرافق مباني الشحن وحظيرة الطائرات بمشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة وإجراء الإصلاحات المطلوبة المرتبطة بها وتشغيل وفحص الأنظمة وتدريب الموظفين على تشغيل وصيانة الأجهزة والبرامج الموجودة في المشروع بتكلفة تقدر بنحو 24.6 مليون ريال عُماني.

كما أسند المجلس مشروع إعادة تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية لمطار مسقط الدولي بتكلفة 21 مليونًا و77 ألف ريال عُماني، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 16 شهرًا بحسب الإفصاح الذي نشرته على بورصة مسقط شركة جلفار للهندسة والمقاولات التي فازت بالمناقصة.

وفي قطاع الطرق أسند مجلس المناقصات العام الماضي مشروع تصميم وإنشاء طريق "وادي الميح" بولاية العامرات بمحافظة مسقط بنحو 19.1 مليون ريال عُماني، ويتضمّن المشروع إنشاء طريق بطول 8 كيلومترات وعرض 14 مترًا وبأكتاف جانبية بمترين لكل اتجاه بالإضافة إلى 3 جسور بطول 400 متر ونفق بطول 550 مترًا و8 صناديق خرسانية وأعمال الحمايات على بعض مواقع الطريق المحاذي لوادي الميح.

كما أسند المجلس أيضًا مشروع تصميم وتنفيذ أعمال تثبيت الميول بجانبي طريق "أرجوت - صرفيت" الأسفلتي بمحافظة ظفار بطول 35 كيلومترًا بتكلفة 11.3 مليون ريال عُماني، ومشروع إزالة مخلّفات الهدم من مسار طريق الباطنة الساحلي - المرحلة الثانية (السويق - صحار) بتكلفة 7.3 مليون ريال عُماني، وصيانة الطرق الترابية بمحافظة شمال الباطنة لمدة 5 سنوات بتكلفة 3 ملايين و23 ألف ريال عُماني.

وفي قطاع التعليم أسند مجلس المناقصات مناقصة تقديم خدمات النقل لطلبة جامعة السّلطان قابوس لعامي (2021 - 2022) بنحو 4.2 مليون ريال عُماني، ومناقصة توريد أجهزة الحاسب الآلي لطلبة المدارس من فئة الضمان الاجتماعي بنحو 3.5 مليون ريال عُماني.