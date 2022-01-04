اقتصاد عمان|تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تسجيل 62 ألف منشأة نوفمبر الماضي

ارتفع إجمالي عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المسجلة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة 30.4% ليبلغ 62 ألفًا و335 مؤسسة مقارنة بـ47.802 ألف مؤسسة في الفترة المماثلة من 2020 وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية، إن محافظة مسقط جاءت في المرتبة الأولى في عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة مسجلة 21.068ألف مؤسسة بارتفاع نسبته 31.5%، تلتها محافظة شمال الباطنة بإجمالي 9 آلاف و830 مؤسسة مرتفعة بنسبة 30.4%، ثم محافظة الداخلية بـ 7 آلاف و604 مؤسسات بارتفاع 25.9%، أما في محافظة ظفار فبلغت 5 آلاف و318 مؤسسة مرتفعة بنسبة33.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي.

وارتفع إجمالي عدد المؤسسات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 1ر33 بالمائة ليبلغ 4 آلاف و742 مؤسسة بنهاية نوفمبر 2021م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020م، فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات بمحافظة شمال الشرقية 4 آلاف و110 مؤسسات بارتفاع نسبته 27.9%، أما في محافظة جنوب الشرقية فقد بلغ عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة 3 آلاف و738 مؤسسة بارتفاع 32.2%

أما في محافظة الظاهرة فقد بلغ الإجمالي 3 آلاف و454 مؤسسة بارتفاع نسبته24%، وبلغ العدد في محافظة البريمي ألف و321 مؤسسة مرتفعًا بنسبة 28.9%، فيما بلغ العدد في محافظة الوسطى 831 مؤسسة بارتفاع 33%، وفي محافظة مسندم بلغ 319 مؤسسة بنهاية شهر نوفمبر 2021م بارتفاع نسبته 73.4%.