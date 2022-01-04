اقتصاد عمان|التجارة تطالب المنشآت بالتقيُّد بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

دعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جميع المنشآت التجارية والصناعية إلى ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأكّدت الوزارة في تقرير نقلته وكالة الانباء العمانية، ضرورة استمرار المنشآت التجارية في تقليص مرتادي كافة المنشآت التجارية إلى نسبة 50%من إجمالي الطاقة الاستيعابية والالتزام التام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة طوال فترة التسوُّق والمحافظة على التباعد الاجتماعي ووضع مسافة أمان (مترين) وتعقيم عربات التسوُّق والأسطح وتوفير المعقمات للمستهلكين، والتأكد من إبراز مرتادي المنشأة لشهادة التطعيم التي تُثبت الحصول على جرعتين من اللقاح، وغيرها من الاشتراطات الصحية.

وستقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة المجتمع وتجنّبًا لاتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى تجاه المنشآت المخالفة.

وتوجّه الوزارة المستهلكين للاستفادة من عمليات التسوُّق عبر التطبيقات الإلكترونية التي توفرها الكثير من المراكز والمحلات التجارية والمطاعم لتجنّب الاختلاط في الأماكن المكتظة بالمتسوّقين وتفادي انتقال العدوى، داعيةً أصحاب المراكز التجارية والمطاعم والعاملين في مجال خدمة التوصيل إلى المنازل إلى اتّباع الإجراءات الوقائية اللازمة.