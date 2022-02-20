طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة تحضير بسبوسة فاخرة بالقشطة على طريقتي.



مكونات عمل بسبوسة بالقشطة:



2 كوب سميد.

1 كوب سكر.

2 بيض.

2 ملعقة صغيرة سكر الفانيلا.

3 كوب لبن رائب.

1 كوب زيت.

2 مسحوق الخبز (البيكنج باودر -Baking Powder).

مقادير القشطة:

3 كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة سكر.

5 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ماء الورد.



طريقة عمل البسبوسة بالقشطة:



أولاً: اخلط البيض مع سكر الفانيلا، ثم أضف الزيت واللبن ومسحوق الخبز ومن ثم نضيف السميد، وبعدها دهن الصينية بزيت ذرة ثم نسكب نصف الخليط فيها.

ثانيًا: ادخل الصينية الى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ومن ثم جهز القشطة: "نخلط الحليب والسكر ونضعها على الغاز، نذوب النشا بحليب بارد ونسكبه فوق الحليب عندما يسخن، نحرك باستمرار بشكل دائري ومن ثم نضيف ماء الورد، عندما يتماسك الخليط نطفئ الغاز".

ثالثًا: اسكب القشطة في صينية الفرن وفوقها القسم الثاني من الخليط، ثم ادخلها الى الفرن نصف ساعة حتى تحمر، وعندما تبرد نضيف القطر.



طريقة تحضير القطر للبسبوسة:



اولاً: على ربة البيت ان تضيف السكر والماء إلى قدر، ثم تغلي المزيج وتتركه على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 6 و 8 دقائق.

ثانيًا: واطفئي الغاز واضيفي عصير الحامض وماء الورد.

وينصح خبراء التغذية، ربات البيوت بان لا تكثر في تناول البسبوسة للحفاظ على سلامة وصحة الجسد، إذ تحتوي البسبوسة على سعرات حرارية عالية، ولتقليل من ذلك استخدمي الحليب خالي الدسم.